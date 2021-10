Mühlenfest: Werbung für Heimatpflege

Programm am 24. Oktober

Wenn sich am 24. Oktober die Türen der Alten Mühle für Besucher öffnen, kann auch das Heimatarchiv im Obergeschoss besichtigt werden. Darunter befinden sich ein Ausstellungsraum, das Trauzimmer und das gerade erst neugestaltete Foyer im Erdgeschoss.

Seit sieben Jahren hat es kein Mühlenfest mehr in Vorhelm gegeben, obwohl der historische Rundbau am Ortsrand neben seiner Funktion als Dorfarchiv und als Ort für Trauungen oder Lesungen seit dem Erwerb im Jahr 2012 immer beliebter wird. Die erfolgreiche Renovierung und Umgestaltung des Erdgeschosses bietet für den Heimatverein jetzt einen passenden Anlass, die Tore der Alten Mühle wieder einer breiteren Besucherschar zu öffnen.

Am Sonntag, 24. Oktober, locken diverse Stände sowie Kulinarisches an die Mühlenstraße. Zwischen 11 und 17 Uhr möchten die Heimatfreunde ihr Domizil, das 1985 aus einer Ruine entstanden ist, und ihre ehrenamtliche Arbeit mit und für Vorhelm vorstellen. „Es gilt die 3G-Regel für das gesamte Gelände“, weist Schriftführer Peter Fliegener auf die aktuelle Corona-Schutzverordnung hin.

Je nach Nachfrage übernimmt Kassierer Ludwig Schulze Everding Führungen ins Obergeschoss der Mühle und stellt vor, was im Heimatarchiv so alles zu finden ist. Dazu gibt‘s einen Bücherstand. Hermann Holtmann wird auf Wunsch in den Facettenreichtum des Korbflechtens einführen und im Außenbereich selbsterstellte Produkte anbieten. „Theos Schmiede“ beteiligt sich mit einer kleinen Schau landwirtschaftlicher Oldtimer.

Weiterhin geplant sind ein Weinstand und zwischendurch Auftritte des Jagdhornbläsercorps und des Musikvereins Vorhelm. Für das leibliche Wohl sorgt der Heimatverein mit Pellkartoffeln aus dem „Schweinepott“ sowie Bratwürstchen vom Grill. Am Nachmittag gibt es außerdem Kaffee und Kuchen.

„Wir hatten in den vergangenen Monaten viele Unterstützer, ohne die wir die Neugestaltung nicht hätten vornehmen können“, sagt Vorsitzender Willi Wienker. Daher seien neben den Dorfbewohnern und weiteren Interessierten insbesondere alle beteiligten Sponsoren und Handwerker zum Mühlenfest eingeladen. Außerdem hoffe der Vorstand, weitere Mitglieder zu gewinnen. „Wir sind auf vielen Feldern aktiv. Eigentlich ist da für jeden Vorhelmer etwas dabei, mit dem er sich identifizieren kann“, so der Vorsitzende. Aktuell hat der Heimatverein 180 Mitglieder.

Ein Blick ins Heimatarchiv in der Alten Mühle Vorhelm, hier bei einer früheren Katalogisierung, ist ebenfalls möglich. Foto: Christian Wolff

Die Alte Mühle ist um das Jahr 1860 als Turmwindmühle, im fortschrittlichen Typ als „Holländer Mühle“ bezeichnet, erbaut worden. Bis zu einem Brand im Jahr 1907 war es eine Wind- und Dampfmühle, danach wurde auf einen Sauggasmotor umgestellt, der ab dem Jahr 1919 für die Gemeinde Vorhelm Strom erzeugte. Der Mahlbetrieb wurde im Jahr 1935 eingestellt. Später verfiel das Gebäude zusehends und wurde erst Mitte der 80er Jahre durch den Heimatverein saniert, der es 27 Jahre später erwarb.

Mühlenbau um 1860 errichtet

Von 1986 bis 2000 wurde das Mühlenfest einmal im Jahr veranstaltet, meistens im Juni zum „Deutschen Mühlentag“, aber auch mal im Herbst. Dann gab es eine 14-jährige Pause, da sich der Heimatverein verstärkt um Einzelprojekte wie die Gedenkorte für den ältesten belegbaren Vorhelmer Wulfbert oder den nachgebauten Strontianitstollen sowie die jährliche Aufstellung und Einholung des Maibaums gekümmert hat. Zur Einweihung des Dorfarchivs gab es im Jahr 2014 die bislang letzte Neuauflage.