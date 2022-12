Mühlenturm soll erhalten bleiben

Als die Dachkonstruktion des alten Rundbaus am 19. Februar 2012 wie eine Fackel glühte, schien das Schicksal der ehemaligen Mühle Münstermann besiegelt. Doch das Mauerwerk ist noch immer standfest, der Stumpf eine Landmarke. Und so will die „Home One“ Immo GmbH dem als erhaltenswert eingestuften Gebäude wieder eine zentrale architektonische Rolle zukommen lassen.

Mühle Münstermann 1948 Foto: Archiv

„25 barrierefreie Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten sind rund um den Mühlenturm vorgesehen“, fasste Stadtplaner Markus Gantefort am Montagnachmittag beim Ortstermin zusammen, was Architekt und „Home-One“-Geschäftsführer Peter Menge konkretisierte: „Die Lage zwischen Bahnhof und Fußgängerzone ist zentral und ideal für ein modernes Stadtquartier.“ Das liege auch im Trend, so Stadtbaurat Thomas Köpp. „Wohnen im Zentrum ist gewollt, während der Handel an Nachfrage einbüßt.“ In diesem Fall seien Supermarkt und Einzelhandel in fußläufiger Reichweite.

Brand der Mühle 2012. Foto: Christian Wolff

Der hochwertige Neubau, der den Mühlenturm integrieren soll, wird nach modernen energetischen Standards mit Photovoltaik-Anlage und einer Wärmepumpe ausgestattet, um die Betriebskosten zu minimieren, so Chris Hofschöer („Home One“). Auch Lademöglichkeiten für Elektroautos, E-Bikes und E-Rollatoren seien geplant.

Die Wohnungen, so Menge, sollen eine Größe zwischen rund 60 und 100 Quadratmeter haben und sind mit einem Balkon oder einer Dachterrasse ausgestattet. Maler- und Bodenbelagsarbeiten sind inklusive. „Vor Baubeginn können auch noch individuelle Ausstattungswünsche berücksichtigt werden.“ Die Fertigstellung soll – wenn alles reibungslos läuft – Ende 2024 erfolgen. „Der Bauantrag soll zum Jahresanfang eingereicht werden. Die Zusammenarbeit mit der Stadt lief reibungslos und schnell.“ Die Abstimmung mit dem Gestaltungsbeirat sei bereits erfolgt, ergänzte Gantefort. „Die Mitglieder begrüßen das Vorhaben sehr.“

Goldsteins Mühle um 1900 Foto: Archiv

Schon jetzt können sich Interessierte für eine der Wohnungen oder Ladenlokale bei LBS-Immobilien in Ahlen melden. „Der Verkauf startet nach Erteilung der Baugenehmigung“, so Immobilienberater Rudolf Kriester.

Die frühere Mühle Goldstein an der Bahnhofstraße blickt auf eine lange Geschichte zurück, wurde im Spätmittelalter bereits erwähnt und im Jahr 1845 umfangreich renoviert. Bis 1909 arbeitete die damalige Goldsteinsche Mühle im Auftrag der Anlieger. Seit die Familie Münstermann Besitzer der Mühle war, kaufte sie selbst das Getreide, lagerte und verarbeitete es zu mehreren Sorten Backmehl zum Verkauf. Die Rückstände wurden als wertvolles Futter der Landwirtschaft zur Verfügung gestellt. 1912 wurden die Flügel vom Mühlengebäude entfernt.