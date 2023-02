Müllabfuhr diesmal nicht betroffen

Die Auswirkungen des eintägigen Warnstreiks, zu dem die Gewerkschaft Verdi am Montag erneut die Tarifbeschäftigten des Öffentlichen Dienstes in Ahlen aufgerufen hatte, hielten sich insgesamt in Grenzen. „Die Müllabfuhr ist unterwegs, das ist schon mal gut“, teilte am Morgen Stadtsprecher Frank Merschhaus auf Anfrage mit. Anders als beim ersten Ausstand vor zwei Wochen. Am 14. Februar waren rund 1100 Papiertonnen im Stadtgebiet ungeleert an den Straßenrändern stehen geblieben.

Nur zehn Kinder in Notbetreuung

Auch der Betrieb der Kläranlage und der Winterdienst konnten laut Merschhaus uneingeschränkt aufrechterhalten werden. Die Tore des Wertstoffhofs am Ostberg öffneten sich allerdings wiederum für die Bürger ganztägig nicht für die Anlieferung von Grünschnitt oder anderen Abfällen. Straßen- und Grünflächenunterhaltung waren ebenfalls teilweise vom Streik betroffen. Geschlossen blieben die vier städtischen Kitas. Im Kindergarten Lilienthalweg wurde für berufstätige Eltern eine Notbetreuung angeboten, jedoch nur in geringem Umfang in Anspruch genommen. Zehn Kinder aus drei Einrichtungen seien gebracht worden, berichtete Integrationshelferin Andrea Beckmann. „Wir hatten mit mehr gerechnet.“

Stadtwerke halten Betrieb aufrecht

Auch bei den Stadtwerken war die Lage nach den Worten von Geschäftsführer Dr. Alfred Kruse „insgesamt überschaubar“. Man könne den Betrieb „in allen Bereichen“ sicherstellen, „vom Kundenservice bis zu den Netzen“. Dennoch hofft Kruse, dass die aktuelle Tarifauseinandersetzung bald zu einem für beide Seiten akzeptablen Verhandlungsergebnis führt – „lieber früher als später“.

Konkrete Zahlen zur Streikbeteiligung bei der Stadt konnte Frank Merschhaus am Nachmittag nach Erhebung durch die Personalbteilung nennen. Demnach erschienen insgesamt 115 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht zum Dienst, davon 52 bei den Kitas und 27 bei den Ahlener Umweltbetrieben.