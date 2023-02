Müllanlieferung auch nach Dienstschluss

Wohin mit Grünschnitt, Bauschutt, Sperrmüll oder Elektroschrott, wenn sich das Personal des städtsichen Wertstoffhofes bereits in den Feierabend verabschiedet hat? Zum Wertstoffhof! Die Ahlener Umweltbetriebe stehen in den Startlöchern für eine Digitaloffensive an ihrem Standort am Ostberg. Sollte der Betriebsausschuss in seiner Sitzung am 7. Februar (17 Uhr, Ratssaal) zustimmen, kann das zunächst auf zwei Jahre befristete Projekt umgesetzt werden.

