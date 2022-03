Musik und Worte begleiten Jesus in seinen letzten Stunden

Für Kinder und Erwachsene gleichermaßen gedacht ist das Konzert zu den Kreuzwegstationen an zwei Sonntagen in der Pauluskirche.

Orgelkonzerte in der Pauluskirche

Ein Orgelkonzert für Kinder und Erwachsene über sieben Kreuzwegstationen ist an den Sonntagen 20. und 27. März, jeweils um 16 Uhr, in der Pauluskirche zu hören: „Da steht er nun, der Jesus – Jesus von Nazareth, der König der Juden. Wie ein König sieht er allerdings nicht aus. Seine Hände sind gefesselt und seine Kleider zerrissen. Eine Krone haben sie ihm aufgesetzt – aber keine aus Edelsteinen und Gold, sondern eine aus Dornen.“ Das Konzert begleitet Jesus in seinen letzten Stunden. Dabei wird ersichtlich, wie eng dieses Geschehen mit der heutigen Welt verknüpft ist. Eva Martin-Schneider hat den Evangelien-Text zu einer dialogischen Erzählung für Kinder umgearbeitet. Die Orgelmusik schrieb Christiane Michel-Ostertun. Ausführende sind Larissa Neufeld (Orgel), Dorothea Helling (Sprechrolle) und Andreas Blechmann (Sprechrolle). Die Aufführung dauert etwa 40 Minuten und ist gedacht für alle ab sechs Jahren.