Musik wie bei den Blues Brothers

Die Lohnhalle wurde zu „Bob´s Country Bunker“, das Publikum trug Cowboyhut: perfekt für einen Country-Abend, wie ihn die Initiative Rock am Schacht jetzt bot.

Rock am Schacht

„Wir spielen beides: Country und Western“ - das berühmte Filmzitat aus dem Blues-Brothers-Film durfte natürlich nicht fehlen. Einen Abend voller Countrymusik bot die „Rock am Schacht“-Veranstaltung des Stadtteilbüros und der Rock-Initiative am Freitagabend in der Lohnhalle. Pünktlich zum Veranstaltungsbeginn um 20 Uhr war die Lohnhalle gut gefüllt und nicht nur auf der Bühne sah man den einen oder anderen Cowboyhut.

Den Abend eröffnete der Countrysänger und Singer/Songwriter Ralf West. Vier seiner Songs hatte Ralf West jüngst in Nashville, die Stadt mit der größten Songwriter-Gemeinschaft der Welt, neu aufgenommenen. Erstmals hat er dort auch deutschsprachige Songs aufgenommen, den Bahn-Reisebericht „Fahr doch endlich ein“ und das sehr bewegende „In meinem Herz“, das eine traurige Phase seines Lebens beschreibt, performte er an diesem Abend und es gab einige einleitende erklärende Worte.

Moderatorin schlagfertig

Auf die Frage eines Gastes, was denn heute gespielt würde, antwortete Andrea Ruwisch, die den Abend moderierte, mit dem bekannten Filmzitat: „Wir haben hier beides: Country und Western.“ Und somit wurde aus der Lohnhalle „Bob´s Country Bunker“.

Nach einer kleinen Umbaupause war es Zeit für „The Lost Fiddler“, die den zweiten Teil des Abends bestritten. Mit Klassikern aus der Country- und Westernszene wie „On The Road Again“ oder „Sweet Home Alabama“ wurde dem Publikum eingeheizt. Aber auch ruhigere Töne aus dem Genre gaben die fünf Musiker zum Besten. Bei der Zugabe von John Denvers „Country Roads“ gab es für das Publikum kein Halten mehr und es hielt keinen mehr auf den Stühlen. Mitsingen und Klatschen war jetzt angesagt.

„Was für ein wunderschöner Abend. Volles Haus, super Publikum und eine hervorragende Organisation. Wir kommen gerne wieder“, war das Feedback der Band nach dem Konzert.