Musikalische Hilfe für das Ahrtal

Nachdem das Arbeiterwohlfahrt-Benefizkonzert mit der Sopranistin Claudia Oddo im vergangenen Jahr wegen der Pandemie ausfallen musste, soll das traditionelle Konzert am 27. November um 18 Uhr und am 28. November um 15 Uhr aufgeführt werden – aus Platzgründen aber nicht in der Paul-Gerhardt-Kirche, sondern in der Stadthalle. Dadurch eröffnen sich technische Möglichkeiten, die auch genutzt werden sollen, teilen die Organisatoren mit.

Alois Steinkamp von der Awo konnte für die beiden Konzerte die Kulturgesellschaft als Mitveranstalter gewinnen. „Wir machen nur 2G, bei uns wird nicht getestet“, kündigte er für den Einlass an. Er freut sich, dass viele Sponsoren wie beispielsweise die Sparkasse Münsterland Ost dieses Konzerterlebnis ermöglichen.

Paradiso – Claudia Oddo and friends in concert

Dass die Konzertreihe, die in diesem Jahr unter dem Titel „Paradiso – Claudia Oddo and friends in concert“ steht, wieder aufgenommen wird, freut auch die deutsch-italienische Sopranistin, die ihre persönliche deutsch-italienische Freundschaft einbringt. Schon seit Monaten unterstützen sich Sänger und Musiker bei Auftritten in dieser komplizierten Zeit, so dass es allein schon ein Highlight ist, dass der Konzertmeister des Orchesters der „Arena di Verona“ und Geigenvirtuose Günther Sanin in Ahlen auftreten wird.

Claudia Oddo ist als künstlerische Leiterin immer bestrebt, in ihren Ahlener Konzerten neue Künstler vorzustellen. Neben Günther Sanin werden das dieses Mal die Choreographin Nina Fersini mit ihrer Tanzpartnerin Sara Presta sein. Mit dabei ist zudem der international gefeierte Tenor Vincenzo Maria Sarinelli. „Natürlich singen wir beide Duette, die kommen immer gut an“, kündigt die Sopranistin an. Das Trio „Terra del Sole“ unter der Leitung von Erinco Tricarico und der Chor „Mondo Musica“ komplettieren die Gruppe der Künstler.

Eine deutsche Premiere

Das abwechslungsreiche Programm besteht unter anderem aus Oper und italienischer Filmmusik. Und einer deutschen Premiere. Denn Claudia Oddo hat in der Pandemie angefangen zu komponieren und wird mit Vinenzo Maria Sarinelli „Insieme siamo liberi“ („Gemeinsam sind wir frei“) im Duett singen. „Damit will ich ausdrücken, dass, wenn wir das Wohl aller wollen, bald frei sind von dieser Pandemie“, erklärt Claudia Oddo. Neben der Musik wird das Publikum im Konzert auch Videoprojektionen erleben.

„Wenn ich diesen Elan und die Motivation sehe, dann zeigt das, wie wichtig die Unterstützung für diese Konzerte ist, um sie möglich zu machen“, freut sich Sparkassen-Hauptstellenleiter Taner Öcal auf das Benefizkonzert für die Awo, die mit den Erlösen Hochwasseropfer im Ahrtal unterstützen will.



Karten sind bei der Stadthalle und im Reisebüro Pieper sowie unter reservix.de für 24 Euro erhältlich.