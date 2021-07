Musikalisches Trinkgelage mit Edith Piaf

Will man die rotgelockte Songpoetin Isabel Nolte in ein Genre fassen, dann vereint sie die Textgewalt von Annett Louisan und Franz Josef Degenhardt mit einer sprachlichen Unverblümtheit, die wiederum an Element of Crime erinnert – mal auf Deutsch, mal auf Englisch und ab und an sogar auf Holländisch.

Am 6. August (Freitag) ab 20 Uhr steht Isabel Nolte auf der Open-Air-Bühne des Schuhfabrik-Kultursommers. Aufgrund der aktuellen Situation können maximal 100 Sitzplätze vergeben werden.

Isabel Nolte ist Liedermacherin, die gar nicht weit von Ahlen geboren wurde, in Stromberg nämlich. Sie schreibt malerisch bildliche Geschichten in Liedform und singt sie mit einer Stimme, die mal kraftvoll hingerotzt, mal zerbrechlich klingt.

Bis in die Sing Offs

2020 nahm sie mit dem Titel „Als ich fortging“ an der Fernsehshow „The Voice of Germany“ teil, wo sie zuerst mit Nico Santos, dann mit Yvonne Catterfeld und Stefanie Kloß und auch Clueso zusammenarbeiten durfte. Sie schaffte es bis in die Sing Offs, wo sie mit dem Titel „Dein ist mein ganzes Herz“ ausnahmslos alle Coach­teams überzeugte.

Jetzt ist sie, frei nach dem Motto „Oh wie schön Stromberg“ wieder zurück in der Heimat und verzaubert hier die örtlichen Bühnen. Stimmlich klingt Isabel Nolte wie das Zusammenspiel von Rotwein, Zigarre und Lagerfeuer, musikalisch wie ein Trinkgelage mit Melanie Safka, Edith Piaf und Hildegard Knef.

Das Konzert findet unter den entsprechenden Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen statt. Der Einlass ab 19.30 Uhr möglich.

Vorverkaufssystem nutzen

Es wird gebeten, das Vorverkaufssystem der Schuhfabrik unter events.schuhfabrik-ahlen.de. zu nutzen, dort sind die Karten für fünf Euro ohne weitere Gebühren bis Mittwoch (4. August) zu erwerben. Es sollte frühzeitig überwiesen werden. An der Abendkasse gibt es nur noch Restkarten.

Das Bürgerzentrum Schuhfabrik weist teilnehmende Personen im Vorfeld von Veranstaltungen bereits auf das Risiko einer auch kurzfristigen Absage aufgrund eines veränderten Infektionsgeschehens hin.

Der Schuhfabrik-Kultursommer findet in Kooperation mit dem Kulturbüro der Stadt Ahlen statt und wird gesponsert von der Volksbank Ahlen und der Sparkasse Münsterland Ost.