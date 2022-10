Musiker danken Sponsoren

Der Musikverein Vorhelm hat die Renovierung seines Probenraums in der Alten Schule Tönnishäuschen abgeschlossen. Gestemmt werden konnte die Maßnahme auch dank der Unterstützung vieler Akteure außerhalb des Vereins.

Probenraum in der Alten Schule renoviert

Es hat sich im letzten Jahr viel getan im Probenraum des Musikvereins Vorhelm. Erst sollte eine Basisrenovierung vorgenommen werden, ein Wasserschaden zwang den Verein dann zu umfangreicheren Maßnahmen. Dass diese gestemmt werden konnten, ist auch der Unterstützung vieler Akteure außerhalb des Vereins zu verdanken. Bei denen bedankte sich der Musikverein am Mittwochnachmittag im Rahmen eines Empfangs.

Förderer vom Ergebnis angetan

„Wir sind stolz auf das, was hier passiert ist und sind dankbar für die ganzen Förderungen“, zeigte sich die Musikvereinsvorsitzende Ursula Scherlitz erleichtert über die große Unterstützung. Wie gut ihre Mitwirkung angekommen ist, davon überzeugten sich Guido Dreismickenbecker-Jachmann und Ulrich Hanskötter vom Förderverein Alte Schule, Friedrich Eilert und Holger Hasselmann vom Schützenverein Vorhelm, Hubertus Beier und Manuela Esper vom Ortsausschuss Vorhelm, Taner Öcal von der Sparkasse Münsterland Ost und Birgit Hartmann von der Volksbank Ahlen vor Ort.

Vom Ergebnis waren alle sehr angetan. Bei den handwerklichen Arbeiten brachten die Mitglieder des Vereins sich selbst mit ein.

Wasserschaden durch undichtes Dach

Vor 20 Jahren zog der Musikverein aus den beengten Räumlichkeiten der Alten Mühle in Vorhelm um in die Alte Schule, wo sie platzmäßig optimale Voraussetzungen fanden. „Es war hier ganz schön in die Jahre gekommen“, schilderte Ursula Scherlitz die Situation im Jahr 2020, deshalb wurde eine Renovierung beschlossen. Aber dann kam die Pandemie dazwischen, im Winter 2020/2021 kam durch das undichte Dach ein Wasserschaden hinzu, der dem Fußboden den Rest gab und zur Ausdehnung der Renovierungsvorhaben führte. Die wurden vom Februar bis November 2021 durchgeführt.

Gelder fließen aus mehreren Quellen

Der Ortsausschuss Vorhelm und die Stadt Ahlen unterstützten mit Mitteln aus den Fördertopfen des bürgerschaftlichen Engagements die neue energiesparende LED-Beleuchtung mit zwölf Pendelleuchten, eine mobile Soundanlage und abgehängte Schallschutzdecken. Der Förderverein Alte Schule übernahm die Kosten für den neuen Vinylboden, die Sparkasse für neue Aktenschränke und die Volksbank mit ihrer VIA-Stiftung für Konferenztische. Die Bürgerstiftung Ahlen stellte finanzielle Mittel zur Verfügung, der Schützenverein Vorhelm ihren Schützenplatz für Proben in der Zeit, wo der Probenraum nicht genutzt werden konnte. „Natürlich unterstützen wir das“, war der Ortsausschussvorsitzende Hubertus Beier damals sofort bereit zu helfen und sprach damit allen Beteiligten aus der Seele.