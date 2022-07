Muslimisches Leben hat viele Facetten

Die Ausstellung „Er gehört zu mir. Muslimische Lebenswelten in Deutschland“ im Telgter Museum Religio stößt auf große positive Resonanz. Ein kleiner Teil der Präsentation ist nun auch in Ahlen zu sehen.

Ausstellung in der Schuhfabrik

Dr. Anja Schöne, Kadir Uygun (neben seinem Porträt), Christiane Busmann, Ali Baş und der stellvertretende Bürgermeister Serhat Ulusoy haben die Ausstellung „Muslimische Lebenswelten in Deutschland“ eröffnet.

Es gibt nicht die eine muslimische Lebenswelt. Das verdeutlicht die Ausstellung „Er gehört zu mir. Muslimische Lebenswelten in Deutschland“, die seit Donnerstagabend in der „etage eins“ im Bürgerzentrum Schuhfabrik zu sehen ist. Sie ist ein Ausschnitt der gleichnamigen Ausstellung, die zurzeit im Telgter Museum Religio präsentiert wird.

Seit 2001 ist das bereits die 59. Ausstellung im Büz, wie Geschäftsführerin Christiane Busmann bei der Eröffnung bilanzierte, aber erst die erste in Kooperation mit dem Museum Religio. In der Gesamtausstellung werden zwölf Muslime aus ganz Deutschland mit ihrer Betrachtung zu ihrer Religion vorgestellt, vier von ihnen werden in Ahlen präsentiert. Unter ihnen ist Kadir Uygun, ehemaliger Kumpel auf der Zeche Westfalen, der sich zum Themenbereich Tod und Bestattung im Islam äußert.

Zwei Männer, zwei Frauen – verschiedene Glaubensrichtungen

Für Christiane Busmann war es naheliegend je zwei Männer und Frauen aus verschiedenen Glaubensrichtungen auszuwählen: „Auch eine geflüchtete Frau ist darunter, weil wir im Haus eine Flüchtlingsberatung haben.“

Der stellvertretende Bürgermeister Serhat Ulusoy zeigte sich beeindruckt vom konzeptionellen Aufbau der Gesamtausstellung in Telgte, fand aber auch: „Dass die Ausstellung nach Ahlen gehört, steht außer Frage.“

Religio-Museumsleiterin Dr. Anja Schöne ihrerseits blickte zurück und stellte fest, dass es fünf Jahre von der ersten Projektidee bis zur Ausstellungseröffnung gedauert habe. Die Ausstellung spreche verschiedene Themen an, in Ahlen „Flucht und Neuanfang“, „Feste im islamischen Kalender“, „Tod und Bestattung“ und „Vielfalt muslimischer Gläubiger in Deutschland“. Ihr Wunsch war es, dass die Besucherinnen und Besucher sich inspirieren lassen. „Ahlen ist der Ort im Kreis mit dem höchsten Anteil muslimischer Bevölkerung“, befand auch sie den Ausstellungsort perfekt.

Mit Randa Alasan aus Ostbevern wird auch eine Muslima aus dem Kreis Warendorf porträtiert. Sie äußert sich zum Thema Flucht und Neuanfang. Foto: Ralf Steinhorst

Der Fraktionschef der Grünen im Kreistag, Ali Baş, ging besonders auf das Thema „Tod und Bestattung im Islam“ ein. Er selbst habe 2014 als Landtagsabgeordneter für die Reformierung des Bestattungsgesetzes gestimmt. Das ermöglichte unter anderem die Einrichtung muslimischer Grabfelder auf Friedhöfen, wie es heute auf dem Ostfriedhof der Fall ist, wo die muslimischen Gräber Richtung Mekka ausgerichtet sind. „Das war damals eine intensive Diskussion“, erinnerte er sich. Die Grabfelder seien insofern wichtig, weil viele Muslime inzwischen hier aufgewachsen sind und auch hier begraben werden möchten.

Die Ausstellung umfasst elf Informationsbanner und ist kostenlos montags bis freitags von 10 bis 20 Uhr und samstags von 12 bis 20 Uhr zu sehen.