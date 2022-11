Musterhaushalt zahlt 29 Euro mehr

Knapp 30 Euro zahlt ein Musterhaushalt in Ahlen im nächsten Jahr mehr für Müllabfuhr, Straßenreinigung und Entwässerung. Das entspricht einem Plus von 2,92 Prozent.

Ob Müllabfuhr, Straßenreinigung oder Entwässerung: „Über das Jahr gerechnet sind wir unter 30 Euro geblieben“, fasste An­dreas Schröter am Donnerstagabend zusammen, was zuvor einstimmig den Betriebsausschuss passierte. Seine Zahlen hatte der Leiter des Finanz- und Rechnungswesens bei den Ahlener Umweltbetrieben erfrischenderweise an einem Musterhaushalt zusammengerechnet.

Bevor es in die einzelnen Positionen ging, zeigte sich der Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, Michael Morch, zufrieden, mit dem Gebührenplus im Schnitt unter drei Prozent zu liegen. Und das trotz „extremer Preissteigerungen“. Exemplarisch seine Stichworte: Diesel und Energie. Morch: „Wir sind ganz weit unter der Teuerungsrate.“ Was unter anderem zusätzlichen Optimierungsmaßnahmen geschuldet sei und dreier Stellen, die nicht neu besetzt worden seien. Das ließ Dieter Bröer (Grüne) aufhorchen – und spitz nachfragen: „Waren die drei Stellen überflüssig?“ Baudezernent Thomas Köpp winkte ab und konkretisierte: Die Stellen seien zunächst „mit Schmerzen, Ach und Krach“ nicht wiederbesetzt worden. Was nachgeholt werde, wenn die Zeiten wieder bessere seien.

„ »Wir präsentieren hier ein sehr gutes Ergebnis.« “ Andreas Schröter, Leiter Finanz- und Rechnungswesen

Thomas Schröter verdeutlichte den Gebührenanstieg nach dem einstimmigen Durchwinken der Beschlussvorlagen am Beispiel eines Musterhaushaltes, der im nächsten Jahr lediglich um 29,42 Euro mehr belastet würde, was einem Plus von 2,92 Prozent bei einer Summe von 1036 Euro entspreche. Bei der Abfallentsorgung (120-Liter Bio- und Restmülltonne zuzüglich einer 240-Liter-Papiertonne) errechne sich ein Anstieg von 12,82 Euro. In Summe: 383,42 Euro. Bei der Straßenreinigung liegt den Musterberechnungen eine Anliegerstraße mit zehn Metern veranlagter Frontlänge zugrunde. Die Gebührensteigerung beträgt 1,30 Euro bei einer Summe von 49,70 Euro. Beim Schmutzwasser legt der AUB-Finanzexperte einen Verbrauch von 200 Kubikmetern Frischwasser zugrunde. Gebührenplus: 14 Euro. Preis: 524 Euro. Beim Niederschlagswasser sind 130 Quadratmeter versiegelte Flächen angesetzt. Gebührenplus: 1,30 Euro. Neuer Preis: 79,30 Euro. Schröters Fazit: „Wir präsentieren hier ein sehr gutes Ergebnis.“