Mut und Kraft durchs Tanzen

„Wer eine Stimme hat, kann singen –wer Beine hat, kann tanzen“, sagt ein afrikanisches Sprichwort. An der Diesterwegschule kann man sehen, dass dies auch mit Corona-Abstand und sogar mit Masken funktioniert. „Wir waren immer sehr zuversichtlich, dass auch unter Corona-Bedingungen der Zauber und Wert der Lifedance-Methode für die Schüler spürbar ist“, erläutert Schulleiterin Antonia Heringloh.

Unter der Leitung von Uli Bangert, einem erfahrenen Tanzlehrer und Friedenspädagogen, tanzen die Schülerinnen und Schüler wichtige sozial-emotionale Aspekte wie Mut, Kraft, Vertrauen, Gemeinschaft. Ausgangspunkt für die wöchentlichen Sessions sind bekannte Kinderbücher wie „Frederik“ oder „Oh, wie schön ist Panama“, die Uli Bangert fesselnd vorliest. Danach bringen die Kinder durch eher freie Tänze ihre eigenen individuellen Potenziale zum Ausdruck.

Leichtigkeit und Freude

In der Tat ist in der kurzen Zeit von nur sieben Wochen in den einzelnen Klassen schon viel passiert. Leichtigkeit und Freude der Schülerinnen und Schüler, sich frei zur Musik zu bewegen, sind für jeden sofort spürbar. „Ich bin beeindruckt, mit wie viel Begeisterung und Kreativität unsere Schüler ihre Ideen in die Tänze einfließen lassen“, sagt Rektorin Antonia Heringloh. „Besonders eindrucksvoll erlebe ich das hohe Maß an Entspannung und Wohlbefinden gegen Ende der Sessions“, ergänzt Uli Bangert. Die Mädchen und Jungen seien offensichtlich in ihrem inneren Gleichgewicht.

Gut für heterogene Klassen

Lifedance ist sehr gemeinschaftsfördernd und insofern gut auch für heterogene und bunte Klassen geeignet. Teambildung, faires und gleichberechtigtes Miteinander von Jungen und Mädchen sowie Integration besonderer Schülerinnen und Schüler stehen im Vordergrund des Projekts, welches die dritten und vierten Schuljahre genießen durften.

„Wir sind dankbar, dass dieses wundervolle Frieden- Tanzprojekt in diesem Jahr durch lokale Mittel, das Stadtteilbüro Südost, finanziert ist“, bilanziert die Schulleiterin zufrieden.

Einen bewegenden Eindruck können Interessierte mit Hilfe des Lifedance-Films bei Youtube erlangen. Weitere Informationen gibt es online.