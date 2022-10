Mut zeigen zur Auseinandersetzung

Rund

240 Mitglieder des Kreislandfrauenverbandes Warendorf waren am vergangenen Samstag zum Kreislandfrauentag in die Ahlener Stadthalle gekommen.

Nach einem gemeinsamen Frühstück standen eine Talkrunde zum Thema „Mut zur Auseinandersetzung“, die Überreichung des Goldenen Meisterbriefes an zwei Hauswirtschaftsmeisterinnen und ein Bericht vom Deutschen Landfrauentag 2022 mit 3000 Teilnehmerinnen in Fulda von Kreisvorstandsmitglied Renate Mehring aus Ahlen auf dem Programm.

Vorsitzende Margret Möllmann wies auf die schlechte pflegerische Versorgung in einigen ländlichen Gebieten hin und forderte von der Politik Verbesserungen in der ambulanten Betreuung. Den Abschluss bildete ein Referat von Professorin Dr. Doris Krumpholz zum Thema „Mut zur Auseinandersetzung“. Darin machte die Psychologin aus Düsseldorf deutlich, dass Nein-Sagen, sich abgrenzen, die eigene Position offen klar darzulegen und der Umgang mit Provokationen wichtige Verhaltensweisen für konstruktive Auseinandersetzungen mit anderen sind. Dieses Verhalten erfordere Mut und die Übernahme von Verantwortung für die eigene Entscheidung, machte sie deutlich. Mit einer großen Verlosung unterstützten die Landfrauen eine Organisation, die sich für vom Hochwasser betroffene Menschen im Ahrtal einsetzt und „Be-Ukraine e.V.“, eine in Beckum ansässige Organisation zur Unterstützung der vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen.