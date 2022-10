„Wir leben in einer bewegten Zeit. Der Angriff Putins auf die Ukraine, die unsichere Energieversorgung, die Inflation und der soziale Frieden sind Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen“, sagte Margret Möllmann am Samstag zu Beginn des Kreislandfrauentages in der Ahlener Stadthalle. Die Vorsitzende begrüßte mehr als 240 Mitglieder und zahlreiche Ehrengäste, darunter einige Landes- und Bundespolitiker. An sie richtete sie den Appell, verlässliche Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft und bessere Versorgungsmöglichkeiten für Pflegebedürftige auf dem Land zu schaffen (siehe gesonderten Bericht).

„ »Wir haben schon viel erreicht und uns bis an die Spitze der Fachgremien gekämpft.« “ Regina Selhorst, Präsidentin des Westfälisch -Lippischen Landfrauenverbandes

„Mut zur Auseinandersetzung“ – dieses Thema hatte der Vorstand für den diesjährigen Kreisverbandstag gewählt. Unter der geschickten Moderation der Kreisvorstandsmitglieder Renate Mehring und Gertrud Vornholt-Wickensack stellten sich Serhat Ulusoy, Stellvertretender Bürgermeister der Stadt Ahlen, Landrat Dr. Olaf Gericke, Regina Selhorst, Präsidentin des Westfälisch -Lippischen Landfrauenverbandes und Andreas Westermann, stellvertretender Kreislandwirt des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes den Fragen. Dabei wurde einmal mehr deutlich, dass die Landfrauen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, sich einzumischen und einzubringen. „Wir haben schon viel erreicht und uns bis an die Spitze der Fachgremien gekämpft“, sagte Regina Selhorst, doch das erfordere Mut und große Unterstützung. Vernetzung sei dabei ein Pfund, mit dem sie wuchern könnten. In diesem Zusammenhang gratulierte sie Susanne Schulze Bockeloh, die als erste Frau zur Vizepräsidentin des Deutschen Bauernverbandes gewählt worden war.

„ »Wir haben keine Nachwuchssorgen, aber es fehlen Perspektiven.« “ Andreas Westermann, stellvertretender Kreislandwirt des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes

Mit über 4000 Mitgliedern in 32 Ortsverbänden habe man eine starke weibliche Vertretung und Stimme, die gehört werde. Das bestätigte Landrat Dr. Olaf Gericke, der bereits Mitglied im Landfrauenverband ist. „Bei politischen Entscheidungen müssen die Menschen gehört und mitgenommen werden, forderte er. Serhat Ulusoy griff den Integrationsgedanken auf. „Teilhabe ist nur möglich durch Begegnung und Austausch“, sagte er, nur so könnten Vorurteile ausgemerzt werden. Eine Lanze für den landwirtschaftlichen Berufsstand brach Andreas Westermann. „Wir haben keine Nachwuchssorgen, aber es fehlen Perspektiven“, machte er deutlich und appellierte an die Politiker, entsprechende Entscheidungen zu treffen.

Mit dem Goldenen Meisterbrief zeichnete er Sophia Wendt aus Oelde und Margret Schulze Othmerding aus Rinkerode aus. Beide hatten vor 50 Jahren die Prüfung zur Hauswirtschaftsmeisterin abgelegt.

Mit einem kleinen Filmbeitrag erinnerte Renate Mehring an den Deutschen Landfrauentag mit über 3000 Teilnehmerinnen. In einem beeindruckenden Vortrag griff Professor Dr. Doris Krumpholz, ,Psychologin an der Hochschule Düsseldorf das Thema „Mut zur Auseinandersetzung auf“ und beleuchtete es humorvoll mit vielen praktischen Beispielen aus dem Alltag.