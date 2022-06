„Mwambao-Hausaufgaben“ werden gut bezahlt

Die Kinder der Marienschule haben Gartenarbeit erledigt und Waffeln verkauft – das brachte ordentlich Geld ein. Aber nicht, um Süßigkeiten zu kaufen, sondern als Spende für die Mwambao School in Bagamoyo.

„Ich bin total stolz auf euch, gebt meinen Dank bitte an die Mitschüler weiter“, sagte Stephanie Hallermann zum Abschluss einer Spendenaktion für die Mwambao School in Bagamoyo/Tansania. Die Schulleiterin der Marienschule konnte jetzt mit Helga Rohden die Gründerin der Schulpartnerschaft von 2003 und den früheren Schulleiter der afrikanischen Schule, Jumanne Mwegeo, begrüßen.

Hilfe für ein kleines Taschengeld

In der „kurzen“ Woche vor Christi Himmelfahrt hatten die 226 Schülerinnen und Schüler „Mwambao-Hausaufgaben“ gemacht. Für ein kleines Taschengeld hatten sie im Haushalt geholfen, Gartenarbeit erledigt, gekocht, gebacken und Waffeln verkauft. Lehrerin und Projektbeauftragte Reinhild Eick hat das Geld gezählt und zur Überraschung aller den stolzen Betrag von 2108,91 Euro verkündet. Das Geld ist für ein Lerncamp an der Mwambao School bestimmt, das die Kinder der siebten Klassen auf die Abschlussprüfung vorbereitet. „Wir kaufen Lebensmittel und verpflegen die Schüler, die von morgens sechs Uhr bis abends 20 Uhr in der Schule lernen“, berichtete Jumanne Mwegeo. Er brachte der Marienschule ein Landesrelief aus Holz mit, das die dort heimischen Tiere zeigt. Außerdem erhielt jedes Kind ein Kärtchen mit einem Bild der Schule und dem Aufdruck „Asante Sana“ (herzlichen Dank). Groß war die Freude, als die Schulleiterin verkündete: „Heute ist hausaufgabenfrei.“