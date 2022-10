Mystische Stimmung erzeugt

Unendliche Weiten, unberührte Natur. Das verbinden viele Menschen sofort mit Norwegen. Und musikalisch? Der Norweger Edvard Grieg (1843-1907) gilt als einer der berühmtesten Komponisten der skandinavischen Länder. Ihm und seinen grandiosen Werken widmeten Larissa Neufeld (Klavier), Dr. Anja Dresen (Violine) und Pfarrer Martin Frost (Moderation) am Samstagabend den „Musikalischen Ausklang“ in der Pauluskirche. Sie wandelten auf den Spuren eines Musikers, dessen Wirken bis heute ausstrahlt und Künstler beeinflusst. Dabei lieferten sie nicht nur einen akustischen Ausflug in den „hohen Norden“, sondern untermalten die bekannten Klänge auch mit Bildern der eingangs erwähnten Flüsse, Seen und Wälder.

Fröhlich-heitere Sonate

Zum Auftakt gab es unter anderem die Sonata in G-Dur für Violine und Klavier, die einen sehr fröhlichen, heiteren Charakter aufweist. Es folgte mit der ersten der beiden berühmten Peer-Gynt-Suiten (op. 46) sowie Solveigs Lied aus der zweiten Suite (op. 55) das Herzstück des Abends und zugleich ein echter Klassik-Welthit. „Lassen Sie die Musik einfach auf sich wirken“, appellierte Pfarrer Martin Frost an das Publikum. Er führte einleitend in die Entstehungsgeschichte des Werkes ein. Dieses basierte ursprünglich auf dem dramatischen Gedicht „Peer Gynt“ von Henrik Ibsen nach der Vorlage norwegischer Märchen von Peter Christen Asbjørnsen. Grieg schrieb für ein daraus entstandenes Theaterstück die Schauspielmusik und stellte hieraus später seine zwei Orchestersuiten zusammen.

Zu den weltweit bekanntesten klassischen Melodien zählt dabei der erste Satz der Peer-Gynt-Suite Nr. 1. Die „Morgenstimmung“ wurde im Laufe der Jahrzehnte in vielen erfolgreichen Filmen oder Werbespots immer wieder aufgegriffen, so dass jeder mit der Tonfolge etwas verbinden kann. Neufeld und Dresen intonierten sie sehr virtuos und ließen ihre Zuhörer so gedanklich zu einem wunderbaren Sonnenaufgang im Hochgebirge entfliehen. Nach „Ases Tod“ und „Anitras Tanz“ markierte „In der Halle des Bergkönigs“ das Finale der ersten Suite. Die hierfür charakteristische mystische Stimmung brachten die beiden passionierten Musikerinnen mit Klavier und Violine in die Pauluskirche. Fast wirkte es, als säßen Troll-Höflinge, Gnome und Kobolde nicht nur in besagter Halle, sondern auch in den Kirchenbänken.

Klanglicher Hochgenuss

Insgesamt ein einstündiger klanglicher Hochgenuss zur besten Ausgehzeit, den das Publikum mit stehenden Ovationen prämierte. Diese veranlassten das Duo dazu, noch mal ein kleines musikalisches Dessert als Zugabe zu servieren. Auch das mundete den 80 Besuchern. „Wir freuen uns sehr, dass so viele Interessierte gekommen sind“, zog Larissa Neufeld ein positives Fazit nach einem weiteren gelungenen „Musikalischen Ausklang“, der Norwegens klassische Musikseele in den Ahlener Herbst brachte.