Nach dem Gottesdienst gemeinsam essen

Erstmals seit zwei Jahren bietet das Elisabeth-Tombrock-Haus wieder die Teilnahme an öffentlichen Gottesdiensten und ein anschließendes Mittagessen im Stadtteilcafé an.

„Wir freuen uns, damit für Bewohnerinnen und Bewohner und deren Angehörige, aber auch für Gäste aus dem Umfeld und Freunde des Hauses nach langen pandemiebedingten Einschränkungen ein Stück mehr Normalität schaffen zu können“, sagt Käthe Winkelmann, Leiterin der Hauswirtschaft in der Senioreneinrichtung an der Kapellenstraße.

Mittagstisch auf der Terrasse oder im Zelt

Sie und ihre Kollegin Ghada Ahmed vom hauswirtschaftlichen Service, freuen sich auch darauf, dass sie nach dem Gottesdienst das Mittagstischangebot auf der Terrasse oder im großen Gartenzelt wieder ermöglichen können.

Die Gottesdienstzeiten im Juni sind am Pfingstsonntag, (5. Juni) und am 19. Juni (Sonntag) jeweils um 11.15 Uhr. Ab 10.15 Uhr besteht am Empfang die Möglichkeit zu einem kostenfreien POC-Schnelltest.

Die Gottesdiensttermine für die Folgemonate werden auf der Homepage des Hauses veröffentlicht. Um nach der langen Ausfallzeit den Einstieg für alle Gäste möglichst reibungslos zu gestalten, wird um eine Anmeldung zum Mittagessen bis mittwochs vorher am Empfang, Telefon 89 33, gebeten.