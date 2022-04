Nach Pandemie-Pause soll wieder Kindern geholfen werden

KFD St. Josef übergibt Spende an „Aktion Benjamin“

Endlich konnte sich die KFD St. Josef wieder treffen. Das nutzte Barbara Kuhlbusch zu einer Spendenübergabe an Pater Hermann-Joseph Schwerbrock von der „Aktion Benjamin“.

Die Frauengemeinschaft St. Josef hat ihre Jahresspende dieses Mal an die „Aktion Benjamin“ überreicht. Diese engagiert sich für Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten, die eine medizinische Behandlung benötigen.

Die Frauen der KFD St. Josef sammeln üblicherweise nach ihren monatlichen Gottesdiensten und übergeben den über ein Jahr gesammelten Betrag für einen wohltätigen Zweck. Die Pandemie führte aber dazu, dass einige Gottesdienste ausfallen mussten, so dass dieses Mal aus der Jahres- eine Zweijahresspende wurde. Diese betrug 700 Euro. „Es ist das erste Mal, dass wir nach dem Gottesdienst wieder Kaffee trinken können“, freute sich Teamsprecherin Barbara Kuhlbusch deshalb nun ganz besonders.

20-jähriges Bestehen

Pater Hermann-Joseph Schwerbrock, einer der Initiatoren der „Aktion Benjamin“, zeigte sich dankbar für die Spende. Er erinnerte daran, dass die Aktion in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen begeht. Mit Blick auf den Ukrainekrieg stellte er einen Bezug zur Gründung her, denn im Jahr 1992 waren weißrussische Kinder, die von der nahe gelegenen Reaktorkatastrophe im ukrainischen Tschernobyl betroffen waren, der Anlass, das Projekt ins Leben zu rufen. Die Kinder waren damals auf Einladung der evangelischen Gemeinde nach Ahlen gekommen und wurden in der Kinderklinik medizinisch betreut. Daraus erwuchs die Idee, Kindern aus weltweiten Krisengebieten im St.-Franziskus-Hospital zu helfen. Die behandelnden Ärzte verzichten dabei auf das Honorar, die Klinik übernimmt die Hälfte der Behandlungskosten, die andere Hälfte steuert die „Aktion Benjamin“ durch Spenden bei.

Die Kinder werden in Zusammenarbeit mit dem Friedensdorf Oberhausen zugeführt. Pater Hermann-Joseph Schwerbrock bedauerte, dass mit Pandemie-Beginn die Behandlungen ausgesetzt wurden: „Aber wir bleiben dran, wieder Kinder nach Ahlen zu holen.“