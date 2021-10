Nach Sammeln und Sortieren gibt‘s Saft

Woher kommt der Apfelsaft? Diese Frage können die Erstklässler der Marienschule jetzt ganz genau beantworten. Mit ihren Klassenlehrerinnen Anna-Maria Rohm, Reinhild Eick und Marina Niehues besuchten sie den Hof Menke, wo die große mobile Saftpresse aufgebaut war. „Wir unterstützen dieses Projekt als Beitrag zur nachhaltigen Verwertung von Obst“, sagte Anna Shalimava, Klimaschutzmanagerin der Stadt.

Mit den Kids ging es in Gruppen auf die Obstwiese, dort ans Sortieren und dann an die Presse. Die geht mit strammen 24 Tonnen den knackigen Früchten an die Schale. Heraus kommt köstlicher naturtrüber Apfelsaft. „Der wird dann noch mal auf 80 Grad erhitzt, um ihn haltbar zu machen“, erklärte Jonas Schulte, der die Presse bediente.

Fallobst und Schüttelfrüchte

Zwischenzeitlich waren die Kinder dabei, auf der großen Obstwiese am Hof die Früchte aufzusammeln. Das Fallobst kam in den großen Eimer und als der voll war, wurde aussortiert.

Dann ging es an Schütteln. Mit vereinten Kräften und erwachsener Hilfe folgten noch weitere Äpfel der Schwerkraft und damit dem Weg in die Presse.

Vor der Presse steht das Sammeln und Sortieren Foto: Peter Schniederjürgen

Die kam aus dem sauerländischen Balve und steht öfter auch auf Festen oder an anderen Orten, zu denen Menschen ihre Äpfel bringen können. Wann immer ein Zentner beisammen ist, kann gepresst werden. „Diese 50 Kilogramm sind das Minimum, mit dem wir loslegen. Dabei achten wir immer darauf, dass jeder den Apfelsaft aus seinen eigenen Äpfeln bekommt“, führte Jörg Schieferdecker vom Presseteam aus. Aus den Früchten würden 60 Prozent Saft herausgepresst und in Kartons abgefüllt. Die Kartons hielten dann verschlossen rund zwei Jahre.

Jonas Schulte bediente die Saftpresse. Foto: Peter Schniederjürgen

Die Kinder sammelten und sortierten. „Je mehr Sorten im Saft sind, desto leckerer ist er“, fand Jonas Schulte. So waren alle gut beschäftigt mit der Apfelsaftproduktion. Und in Zukunft wissen die Marienschüler nicht nur ganz genau, woher der Saft kommt, sie können sogar genau beschreiben, wie er gemacht wird.