Nachbarn wünschen Brautpaaren Glück

Vier historische Hochzeitskästen schmücken die Wand des Trauzimmers in der Alten Mühle in Ahlen. Mit diesem Brauch gratulierten die Nachbarn den Brautleuten.

Vier Hochzeitskästen schmücken neuerdings ein freies Wandstück im Trauzimmer der Alten Mühle in Vorhelm. VHS-Kursteilnehmer Johannes Brüggemann hatte vor ein paar Wochen von einem Bilderrahmen erzählt, in dem anlässlich der Hochzeit seiner Großeltern seidene Tücher und Schmuckgegenstände oder Myrtenzweige kunstvoll arrangiert waren, und gefragt, ob der Heimatverein Interesse daran habe. So gelangte das unter dem Namen Hochzeitskasten bekannte Kleinod in die Alte Mühle.

Kunstvolle Gebilde

„Und nachdem man sich im Dorf darüber unterhalten hatte, kamen schließlich noch drei weitere Kästen dazu“, freut sich Josef Rehbaum, Vorsitzender des Heimatvereins, in einer Pressemitteilung. Der Brauch, Kastenbilder zum Gedenken an Hochzeiten zu gestalten, wurde von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1920er-Jahre hinein gepflegt. Dabei handelt es sich um einen Holzrahmen mit Glasscheibe und nach hinten um einen meist achteckigen Kasten aus dünnem Holz oder fester Pappe. Die Seitenteile sind schräg gestellt und nach innen mit Spiegeln versehen. Die Rückwand ist mit weißem Stoff bespannt und darauf sind wiederum kunstvoll geschwungene Stoffgebilde drapiert.

Die Wand des Trauzimmers der Alten Mühle zieren vier Hochzeitskästen. Dieser Brauch wurde von der Mitte des 19. Jahhunderts bis in die 1920er-Jahre hinein gepflegt. Foto: Heimatverein Vorhelm

Im Zentrum des Bildes befindet sich häufig ein Stoffherz oder später auch ein Hochzeitsfoto mit den Namen des Brautpaares und dem Hochzeitsdatum. Myrtenzweige, Stoffblumen und -schleifen vervollständigen schließlich das Kunstwerk, erläutert der Heimatverein.

Gute Wünsche gestickt und gedruckt

Häufig waren solche Kästen von den Nachbarn, und deren Wünsche waren gestickt oder gedruckt in den Ecken oder auf Bändern zu lesen. In der Mühle sind so folgende der Zeit entsprechende Sprüche oder Segenswünsche zu lesen: „Aus der Myrte/ Frischem Grün/ Möge Silber/ Euch erblühen“, „Seid fröhlich in Hoffnung/ Geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet“ oder „Mög die LIEB EUCH immerdar/ FROH VEREINEN Viele JAHR!/ ALLE FREUDEN ALLE SCHMERZEN/ TRAGT VEREINT/ MIT FROHEM HERZEN“.

Der nun das Trauzimmer der Alten Mühle schmückende Hochzeitskasten von Johannes Brüggemann wurde im Jahre 1904 anlässlich der Hochzeit seiner Großeltern erstellt. Auch nach fast 120 Jahren ist das kunstvoll mit den grünen Zweigen ausgeschmückte Werk noch erstaunlich gut erhalten. Das gilt auch für die beiden Hochzeitskästen zur grünen Hochzeit 1913. Kein Grün findet man hingegen in einem von der Familie Witte (Gasthaus) zur Verfügung gestellten Kasten, der anlässlich einer Silberhochzeit im Jahre 1900 erstellt wurde. Hier bildet der silberne Haarkranz mit den kunstvoll gewirkten Blüten das Zentrum. Darüber ist die Scheibe allerdings nicht plan, sondern gewölbt, sodass dadurch eine besondere räumliche Wirkung erreicht wird.