Nachbarschaft half beim Löschen

In Vollbrand stand in der Nacht zu Sonntag ein Pkw im Ortsteil Dolberg. Nachbarn des Weißdornwegs griffen beherzt ein, bevor die Feuerwehr eintraf.

Am Samstag kurz vor Mitternacht wurden Anwohner auf dem Weißdornweg in Dolberg durch einen lauten Knall geweckt. Kurze Zeit später schrillte die Hupe eines Fahrzeugs, welches am Bordstein abgestellt war. Sofort eilte eine Anwohnerin auf die Straße und sah ein Auto in Flammen stehen.

Der „Skoda Fabia“ hatte sich vermutlich durch einen technischen Defekt selbst entzündet und stand bereits im Motorraum in Vollbrand, auch Teile des Innenraumes waren schon den Flammen zum Opfer gefallen.

Pkw mit Wärmebildkamera untersucht

Weitere Anwohner aus der Nachbarschaft eilten mit Feuerlöschern herbei und legten einen Gartenschlauch aus, um das Feuer zu bekämpfen. So gelang es ihnen, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und eine angrenzende Hecke vor einem Übergreifen zu schützen. Die Feuerwehr wurde mit dem Löschzug Dolberg und dem Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache alarmiert. Das Feuer war beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits soweit abgelöscht, dass sie mit den Nachlöscharbeiten, beginnen konnten. Im Anschluss wurde das gesamte Fahrzeug mittels einer Wärmebildkamera untersucht und mit Schaum benetzt, um ein erneutes Entzünden auszuschließen.