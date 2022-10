Nachhaltiger Kreislauf schließt sich

In Borbein türmt sich tonnenweise Laub. Was die Bürger in die städtischen Spezialbehälter werfen, landet früher oder später hier. Die Stadt Ahlen kooperiert seit gut einem Jahr mit dem Projekt Steen-FOS, bei dem das, was die heimischen Bäume so abwerfen, zur Veredelung von Gülle aus der Landwirtschaft eingesetzt wird. Nach der speziellen Laubtrocknung entsteht ein rein organischer Dünger, der Boden und Trinkwasser weniger belastet.

