Nachhaltiges Dekoparadies

Schmuck und Deko, Krippen und Glaskunst: Der kreative Adventsmarkt in der Lohnhalle hält alles parat, was die (Vor-)Weihnachtszeit so gemütlich macht.

Hermann Huerkamp, Geschäftsführer der Projektgesellschaft Westfalen (l.) mit einigen der 35 Anbieterinnen und Anbieter, die in diesem Jahr beim Adventsmarkt in der Lohnhalle ihre kreativen Arbeiten anbieten

Der Adventsmarkt in den Stadtteilbüros startet am kommenden Wochenende wieder durch. In der Lohnhalle der Zeche Westfalen geben sich über zwei Tage lang die Kreativen die Klinke in die Hand, es gibt zahlreiche Angebote zu bewundern und zu erwerben. „Wir haben 35 Anbieter, die aus der Region kommen“, freut sich Hermann Huerkamp, Geschäftsführer der Projektgesellschaft Westfalen, auf die Veranstaltung und erklärt weiter: „Somit wird die Lohnhalle picke packe voll sein“.

Am Samstag und Sonntag (29. und 30. Oktober) jeweils in der Zeit von 11 bis 18 Uhr wird der Markt geöffnet sein. Die Verpflegung übernimmt an beiden Tagen „Cook & Chill“ in der Lohnhalle.

Passend zum Markt schmückt ein drei Meter großer gespendeter künstlicher Weihnachtsbaum die Lohnhalle, daneben soll eine über zwei Meter große Weihnachtspyramide ihren Platz auf dem oberen Absatz der großen Freitreppe in der Halle finden. Der Adventsmarkt findet dieses Jahr etwas früher als gewöhnlich statt, aber die Veranstalter erhoffen sich eine ebenso gute Besucherfrequenz wie in den vergangenen Jahren.

Allen denkbaren Materialien und Wertstoffe

Neben den obligatorischen Dekorationen zu Weihnachten, die in jedem Jahr immer etwas variieren und gewissen modischen Trends ausgesetzt sind, gibt es Geschenke und Mitbringsel aus allen denkbaren Materialien und Wertstoffen – aus Stoff, Wolle, Metall, Glas, Porzellan, Papier, Kunststoffen und Holz.

Wie schon im vergangenen Jahr ist auch diesmal die Kreativgruppe Scherenzauber Ahlen dabei. Der Verkaufserlös soll an das soziale Projekt „Wünschewagen“ des Arbeiter-Samariterbundes gehen. Hier wird schwerstkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase ein besonderer Wunsch erfüllt. Der Veranstalter unterstützt dieses Projekt, indem auf die obligatorische Standgebühr verzichtet wird.

Weitere Highlights sind Dekoartikel im Landhausstil und im Schwedenlook, Glaskunst in allen Variationen, handkolorierte Schwarz-Weiß-Fotos und mehr.

Ein „Musterbeispiel für nachhaltiges Arbeiten“, so Hermann Huerkamp sind die Krippen und Vogelhäuser von Franz-Josef Wibberg, der rein aus gesammelten Abfallholz und weggeworfenen Holzmaterialien neue Objekte entstehen lässt und damit zur Schonung der Umwelt beiträgt.