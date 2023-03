Literarischer Spaziergang mit Hörgenuss

Die Bibliotheken in Deutschland laden für den 17. März (Freitag) zur zehnten Nacht der Bibliotheken ein: dieses Mal unter dem Motto „grenzenlos!“. Auch die katholischen Büchereien in Ahlen beteiligen sich.

Grenzenlos ist die Bibliothek als der Ort, an dem Menschen aller Kulturen und Interessen unabhängig von Gehalt und Bildung willkommen sind. So bieten auch die Leseoase St. Marien und die Bücherei St. Ludgeri viele Medien in der Ausleihe an sowie kulturelle Angebote und die Möglichkeit, einfach miteinander ins Gespräch zu kommen.

Abschluss mit Beisammensein

Eine gute Gelegenheit dazu bietet sich auch bei der Nacht der Bibliotheken. In Ahlen ist der Begriff „vor und hinter der Bahn“ wohlbekannt. Das passt auch zu den zwei katholischen öffentlichen Büchereien: Die eine liegt vor und die andere hinter der Bahn. Sie bieten gemeinsam einen grenzenlosen literarischen Spaziergang mit kleinen Hörgenusspausen an. Beginn ist am 17. März um 18 Uhr an der Leseoase St. Marien, Nordstraße, Abschluss dann mit einem gemütlichen Beisammensein in der Bücherei St. Ludgeri, Gemmericher Straße. Interessierte sind eingeladen, einfach mitzugehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.