Ahlenerin erlebte Flutkatastrophe an der Ahr hautnah mit

Die Nacht des 15. Juli werden Louisa Klose und Niclas Bosch wohl nie vergessen. Die 24-jährige gebürtige Ahlenerin und ihr Freund erlebten die Hochwasserkatastrophe an der Ahr hautnah mit.

Nächtliche Flucht in die Weinberge

Solidarität in den Trümmern: Auch Freunde aus Ahlen kamen Louisa Klose (3.v.r.) und Niclas Bosch (5.v.r.) und ihren Nachbarn bei den Aufräumarbeiten zur Hilfe. Von links:

In der Luft der verhängnisvolle Geruch von Gas, Öl und Fäkalien. Auf den Dächern der Häuser Menschen, die mit Taschenlampen leuchten und verzweifelt um Hilfe schreien. Das Ganze umrahmt von unzähligen Rettungsfahrzeugen, deren Martinshörner ohne Unterlass heulen und die blaue Lichtblitze in den Nachthimmel schicken. Momente der verheerenden Jahrhundert-Flutkatastrophe an der Ahr, die Fernsehbilder nur unzureichend transportieren können. Die man letztlich nicht wirklich begreifen kann, wenn man sie nicht direkt vor Ort mit ansehen musste.