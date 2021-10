Nachwuchskräfte aus dem Kosovo

Der neue Pflegekurs der Zentralen Krankenpflegeschule an der Robert-Koch-Straße ist jetzt komplett. Insgesamt ist der Oktoberkurs mit 28 Pflegeschülerinnen und -schülern gestartet. Vergangene Woche sind noch zwei weitere aus dem Kosovo mit eingestiegen. Drei weitere Schülerinnen und Schüler werden darüber hinaus dann noch zum kommenden ersten Kurs Anfang 2022 erwartet.

„Wir haben bereits im letzten Jahr schon sehr gute Erfahrungen mit Pflegeschülerinnen und -schülern aus dem Kosovo gemacht, so dass wir aufgrund des akuten Nachwuchsmangels in der Pflege auch auf Nachwuchskräfte aus dem Ausland zurückgreifen. Dabei ist zu betonen, dass es sich um junge Menschen Anfang 20 mit sehr guten Deutschkenntnissen und teilweise beruflicher Vorerfahrung im pflegerischen Bereich handelt,“ so Werner Messink, Pflegedirektor am St.-Franziskus-Hospital.

Über 20 Bewerbungsgespräche

Der Schulleiter der Zentralen Krankenpflegeschule, Michael Berchtold und sein Team hießen die neuen Schülerinnen am Abend willkommen: „Wir wünschen Ihnen ein gutes Ankommen und werden Ihnen besonders in der ersten Zeit zur Seite stehen.“ Die Kosovaren sind derzeit am angegliederten Wohnheim untergebracht.

Bereits im Januar hat Pflegedirektor Werner Messink zusammen mit dem Schulteam in einem Onlinebewerbungsverfahren über 20 Bewerbungsgespräche mit motivierten jungen Kosovaren geführt. „Besonders der große Mut unserer Pflegeschüler aus dem Kosovo, dazu die Bereitschaft ganz neu anzufangen und die eigene Familie zurückzulassen, hat uns neben den exzellenten Deutschkenntnissen sehr beeindruckt“, berichtete er weiter.

Wie dringend Pflegefachkräfte gebraucht werden, sei nicht nur in der Corona-Krise deutlich sichtbar geworden, der Druck, so das Team der Schule, werde auch durch die Gesetzesvorgaben spürbar verstärkt.