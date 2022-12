„Nase zu“ an Station eins

Kinder aus dem Juk- Haus machten sich jetzt auf den Weg zur Kläranlage, um zu erfahren, wie das Abwasser eigentlich gereinigt wird. Ein Mitarbeiter der Stadt Ahlen empfing die Mädchen und Jungen zu einem exklusiven Rundgang über das Gelände der städtischen Kläranlage. Dabei erläuterte er jede Station – von der mechanischen bis zur biologischen und chemischen Reinigung des Wassers.

Am Anfang ist das Wasser ganz schön dreckig. Foto: Juk-Haus

An der ersten Station angekommen, hielten sich fast alle die Nase zu. Denn am Rechen werden zunächst die groben Verunreinigungen aus dem Wasser gefiltert. Und die riechen unangenehm. Am Fett- und Sandfang war die Luft schon wieder viel besser. Einen Wow-Effekt hatte die Entdeckergruppe aus dem Juk-Haus nach der Dentrifikation und Nitrifikation. Denn danach war das Wasser viel sauberer als zuvor. Das wollten die Kids dann auch sowohl durch eine Sichtkontrolle mit einer Wasserprobe als auch durch technische Werte überprüfen. Und dass das Wasser wieder eine hohe Qualität hat, wenn es in die Natur zurück fließt, zeigte der Mitarbeiter direkt am Auslauf der Kläranlage. Dort tummelten sich jede Menge Fische im Wasser.

Dass aus dem Schmutz im Abwasser im Faulturm der Kläranlage Gas erzeugt wird, das wiederum zu Strom für die Kläranlage umgewandelt wird, fanden die Kinder sehr klug und nachhaltig.

Nach soviel Input ging es zurück zum Juk-Haus, um sich bei einer Waffel und Kakao auszutauschen.