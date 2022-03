Greenpeace lädt ein: Am Donnerstag zeigt eine Live-Fotoshow in der Stadthalle beeindruckende Bilder unseres Planeten. Die führen das Publikum auf fast alle Kontinente.

Seit vielen Jahren reisen der Profi-Fotograf Markus Mauthe und die Journalistin Nasim Reza-Tehrani um die Welt. Ihr Auftrag dabei ist es stets, in Bildern und Reportagen die Naturwunder der Erde und ihre ökologische Vielfalt zu dokumentieren. Durch das Privileg, die Welt kennenlernen zu dürfen, wuchs über die Jahre bei beiden eine tiefe Liebe und Verbundenheit zu den Schönheiten des Planeten. Doch mussten beide auch sehr früh miterleben, wie die Menschheit den Planeten systematisch zerstört und ausbeutet.

Appell an die Gesellschaft

Diesen Wandel zu stoppen, machte beide zu Aktivisten. Mit ihrem eindringlichen Appell an die Gesellschaft möchten sie zu der Gestaltung einer nachhaltigen, grünen Welt aufrufen – auch in Ahlen. Am Donnerstag (24. März) kommt Nasim Reza-Tehrani mit dieser Foto-Liveshow in die Stadthalle. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Für die neue Live-Fotoshow konzipierte Markus Mauthe eine virtuelle Weltreise im Wandel der Zeit. Seine besten Bilder zeigen die Naturwunder dieser Welt und führen das Publikum auf fast allen Kontinenten durch alle relevanten Ökosysteme. Kern der Multimediashow ist es, durch die Bildreise einen Blick zurück auf die Entwicklung der letzten 50 Jahre zu werfen und den Wandel aufzuzeigen. Präsentiert wird die Multivision von der Journalistin und Aktivistin Nasim Reza-Tehrani. Durch ihre tiefgreifenden Kenntnisse und insbesondere durch ihre sehr persönlichen und spannenden Geschichten wird diese Show zu einem audiovisuellen Erlebnis.

Markus Mauthe fotografierte auch in der Kalahari in Namibia. Foto: Markus Mauthe_Greenpeace

„Naturwunder Erde – Unsere Welt im Wandel“ nimmt das Publikum mit in die Tiefen der Ozeane, durchstreift die Regenwälder des Planeten und führt zu den entlegensten Orten, indigenen Gemeinschaften und lokalen Communitys. Ergreifende Fotomotive rücken die Naturschönheiten und die Artenvielfalt unseres Planeten in den Mittelpunkt. Eindrucksvoll und emotional richtet die Referentin aber auch einen eindringlichen Appell an alle: Nur gemeinsames Handeln kann die Zerstörung des Planeten und der Lebensgrundlagen stoppen.

Warum sich der Einsatz für den Planeten lohnt, wie jeder Mensch einen Beitrag dazu leisten kann und welche Hebel für einen nachhaltigen Lebensstil wichtig sind, ist ein gleichsam wichtiger Bestandteil der Foto-Liveshow. So wirft die Multivisionsshow einen Blick in die vergangenen 50 Jahre und zeigt gleichzeitig auch, wie ein Wandel in eine nachhaltige, gerechte, grüne Zukunft aller Menschen gelingen kann. Untermalt wird die Reportage mit Musik des Komponisten Kai Arend.

Nähere Informationen gibt es online.