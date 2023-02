Neue Bäume für den Schulhof

An der Fritz-Winter-Gesamtschule wurden auf dem Schulhof nun mehrere Bäume geplanzt. Vorderes Ziel der Pflanz-Aktion: Die Bäume sollem im Sommer Schatten spenden, damit das Gebäude und die Klassenzimmer sich nicht so sehr aufheizen. Weitere Bäume sollen folgen.

Stephan Mass, Irem Kaya und Atalay Demircan (v.l.) pflanzten drei Feldahorne, die helfen sollen, das Lernklima an der Fritz-Winter-Gesamtschule angenehmer zu gestalten. Stephan Mass, Irem Kaya und Atalay Demircan (v.l.) pflanzten drei Feldahorne, die helfen sollen, das Lernklima an der Fritz-Winter-Gesamtschule angenehmer zu gestalten.

Die Fritz-Winter-Gesamtschule soll grüner werden. In einem ersten Schritt wurden jetzt drei Feldahorn-Bäume im Bereich des Haupteingangs gepflanzt. Ihr Schatten soll dabei helfen, das (Lern)Klima in den Klassen zu verbessern.

„Im Sommer wird es in den Klassen, die nach Süden ausgerichtet sind, doch sehr warm. Zwar können alle Klassenräume mittels Rollladen abgedunkelt werden, aber das löst das Problem nicht“, berichtet Lehrer René Poloczek. Die starke Lichtintensität heize die Fassaden so stark auf, dass die Wärme in die Klassenräume übergehe. Poloczek: „Da kann nur eine Beschattung durch Bäume helfen.“

Krone soll Schatten spenden

In Zusammenarbeit mit dem Grünflächenamt der Stadt Ahlen ermittelte die Schule geeignete Standorte für die Pflanzung. Und nach ausführlichen Gesprächen mit einigen Baumexperten wurden nun die drei Feldahorne gepflanzt. „Wenn sie angewachsen sind, wachsen Feldahorne jährlich 40 bis 50 cm und bilden so schnell eine große Krone, die Schatten spendet“, so René Poloczek.

Diese Pflanzung soll aber nur der Startschuss für weitere Aktionen sein. Die Bäume spenden nicht nur Schatten, sondern liefern durch die Wasserverdunstung auch Abkühlung. So wünscht sich auch Schulleiterin Claudia Wilmer, dass weitere Bäume rund um die Schule gepflanzt werden, unter anderem auch auf dem Schulhof.

Schüler helfen beim Bewässern

Unterstützung für die Umsetzung solcher Maßnahmen erhofft sie sich dabei unter anderem von der Stadt. So wurden die bisher für die Pflanzung angefallenen Kosten komplett von der Schule übernommen. „Wenn in den nächsten Jahren weitere Bäume gepflanzt werden sollen, benötigen wir finanzielle Unterstützung, denn ein Baum kostet etwa 200 Euro.“

In der Schule kommt das Projekt richtig gut an. Bisher fanden sich schon eine Reihe Schülerinnen und Schülern, die sich in den warmen Monaten um die Bewässerung der Bäume kümmern möchten. Wer die Schule finanziell über eine Spende bei der Pflanzung von neuen Bäumen unterstützen möchte, kann sich über das Sekretariat (02382-547050) an René Poloczek wenden.