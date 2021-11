Neue Erkenntnisse zum Bau der Pfarrkirche St. Pankratius

Irgendwann zwischen den Jahren 985 und 1150 errichtete das Domkapitel zu Münster in Vorhelm auf einem Grundstück, das zu seiner Burg gehörte, die St.-Pankratius-Kirche – dort, wo auch jetzt noch ihre bauliche Nachfolgerin steht.

„weil Bischof Erpho, der von 1084 bis 1097 im Amt war, Reliquien des Heiligen Pankratius besaß, ist es durchaus denkbar, dass die Kirche in seiner Zeit gebaut wurde“, schließt Pastor Hermann Honermann aus seinen Forschungen, die er für sein aktuelles Buch „Das Dorf vor der Helle – Aus Vorhelms ältester Geschichte“ vorgenommen hat. „1193 wurde die Kirche mit ihrem Pfarrgebiet dem Stift St. Mauritz in Münster unterstellt.“ 1521 sei das Gebäude dann ausgebrannt. „Die Mauern blieben jedoch stehen und das, was verbrannt war, wurde wiederhergestellt“, so der Autor. „1632 wurde die Kirche von durchziehenden Söldnern gebranntschatzt. Das war leicht möglich, weil die alte Kirche niedrig war und eine flache Balkendecke hatte. Darum wurde das Gebäude im Anschluss nicht nur wiedererrichtet, sondern auch höher gebaut, indem man die bestehenden Mauern aus Bruchsteinen mit Backsteinen aufmauerte.“ Dieses Vorgehen zeigt der Pastor anhand zweier Kirchenmodelle.

Alte Kirche wurde 1891 abgerissen

1796 wurde die flache Holzdecke durch eine gewölbte ersetzt und 1860 erfolgte der Anbau von Kapelle und Sakristei an der Südseite. Im März 1891 wurde die alte Kirche gänzlich abgerissen und durch die heutige ersetzt, die am 25. Oktober 1893 eingeweiht wurde.

Weitere Details hat Honermann in seinem neuen Buch zusammengestellt, das in der Schriftenreihe des Kreises Warendorf erscheint. Es wird vorgestellt am Freitag, 26. November, um 17 Uhr im Pfarrheim, durch den Kreisarchivar Dr. Knut Lange­wand, der mit Honermann ein Gespräch führen wird. Das Buch kann im Anschluss an die Vorstellung zum Sonderpreis erworben werden.