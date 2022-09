Nikolai Rempel hilft Menschen in Pakistan

Seit fast zwei Jahren engagiert sich Nikolai Rempel in Pakistan und hilft sogenannten „Ziegelsklaven“. In diesem Jahr hat er erneut eine Familie freikaufen können – auch mit Hilfe von Ahlener Spendern. Doch die verheerende Flutkatastrophe hat neues Leid in das Land gebracht.

„Man kann sich die Not und Verzweiflung der Menschen nicht vorstellen“, sagt Nikolai Rempel. Der 40-Jährige ist soeben von einem 14-tägigen Einsatz in Pakistan zurückgekehrt. Ziel waren nicht die überfluteten Gebiete. Vielmehr ist er seit fast zwei Jahren dort aktiv für Menschen, die von sogenannten „Lehmherren“ als „Ziegelsklaven“ beschäftigt werden. Gemeinsam mit seinem Freund Abid vor Ort und mit großartiger finanzieller Unterstützung des Vereins „Gute Nachricht Gemeinde“, einer Evangelischen Freikirche in Ahlen, ist es ihm gelungen, einige Familien „frei zu kaufen“. So auch jetzt bei seinem letzten Besuch Anfang September.

„Es ist unvorstellbar, unter welchen Bedingungen diese Menschen arbeiten müssen“, schildert er die katastrophalen Zustände. Becken und Rücken sind vom stundenlangen Ziegelformen im Sitzen kaputt. „Die Bilder reißen mir das Herz ab“, sagt er und untermauert seine Aussagen mit Fotos, die unter die Haut gehen.

Schulden beim „Lehmherren“

Im Umkreis von 15 Kilometern gibt es etwa 20 Siedlungen mit „Ziegelsklaven“, die zu 95 Prozent Christen sind. Weil sie zum Beispiel Kosten für Krankenhaus-Behandlungen nicht zahlen können, bleibt ihnen keine andere Wahl, als sich bei den „Lehmherren“ Geld zu leihen und dieses dann in vielen Jahren abzuarbeiten. Schafft es ein Arbeiter nicht, wird der verbliebene Anteil auf die nachfolgenden Generationen übertragen.

Abid ist Mitglied und Bindeglied zwischen dem Ahlener Verein und den pakistanischen Sklaven. Wenn Nikolai Rempel zu Besuch kommt, bringt er nicht nur Geld, sondern auch Zuversicht mit. Der Familienvater von fünf Kindern lebt im Vertrauen auf Gott und übermittelt die Botschaft Jesu in seinen Predigten. „Für die meisten ist das ein großer Trost und sie schöpfen wieder Hoffnung“, sagt der Ausbilder für Elektroniker. Auch dieses Mal ist es ihm gelungen, gemeinsam mit Abid eine Familie „frei zu kaufen.“ Allerdings knüpfen die Helfer auch eine Bedingung an die Auslösung: In vier Wochen muss der Mann eine Arbeit gefunden haben, um seine Familie selbst zu versorgen, sonst zahlt er den Betrag an den Verein zurück. Das ist Hilfe zur Selbsthilfe im besten Sinne. In den 22 Monaten seiner Aktivitäten hat der engagierte Ahlener auf diese Weise 20 Familien zu einer neuen Existenz verholfen. Eine Arbeit auf den Gemüsefeldern als Alternative wird gern angenommen.

Spendenkonto eingerichtet

Jetzt blicken die Menschen voller Sorge dem Winter entgegen. Aufgrund der Flutkatastrophe mit mehr als 1600 Toten ist das Land zu 70 Prozent überschwemmt gewesen. Das Wasser ist verseucht und am Straßenrand liegen verendete Rinder. „Esst kein Fleisch“, hat der Bürgermeister dem Ahlener noch letzte Woche geraten. Die provisorisch aufgebauten Zelte bieten keinen Schutz und bei nächtlichen Temperaturen um die drei Grad fehlen Decken, warme Kleidung, Medizin sowie Essen und Trinken zum Überleben.

Nikolai Rempel, der sich schon seit vielen Jahren für Flüchtlinge engagiert, möchte dem Elend in Pakistan nicht tatenlos zusehen. Er hat über den Verein ein Spendenkonto eingerichtet, das vom Finanzamt kontrolliert wird. Seinem Freund Abid bescheinigt er absolute Verlässlichkeit und Transparenz. Wer mehr erfahren möchte, kann Nikolai Rempel unter Telefon 01 52 / 28 68 12 52 anrufen, eine Mail schreiben an nikolai.rempel.ahlen@googlemail.com oder sich auf der Homepage des Vereins informieren.