Neue Express-Buslinie nach Münster

Ab dem kommenden Montag (10. Januar) fährt erstmals ein Express-Bus von Ahlen nach Münster. Damit wolle die Verkehrsgesellschaft Breitenbach einen jahrelangen Wunsch der Ahlener Bevölkerung erfüllen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Angebot auf der Linie X 50 startet zunächst mit zwei Hin- und Rückfahrten. Bei entsprechender Nachfrage sei ein weiterer Ausbau des Angebots nicht ausgeschlossen.

Einstiegsmöglichkeiten in Ahlen bestehen an folgenden Haltestellen: Bahnhof (Busbahnhof), Rathaus, Weststraße (Höhe Westfalendamm), Elisabeth-Tombrock-Haus an der Kapellenstraße, Hohle Eiche (Ecke Kapellenstraße/Konrad-Adenauer-Ring), Kapellenstraße (Höhe Händelweg), Abzweigung Prozessionsweg (Gartencenter Schulze-Eckel).

Bis Ludgerikreisel und Hauptbahnhof

Von hier aus fährt der Bus ohne weiteren Halt Richtung Münster. Eine Zu- und Ausstiegsmöglichkeit besteht noch in Rinkerode an der Bundesstraße, die nächste dann in Hiltrup. Weiter fährt der Bus am Preußenstadion entlang bis zum Ludgerikreisel und zum Hauptbahnhof. Die Fahrtzeit beträgt circa 40 Minuten.

Ahlen und Münster, so das Verkehrsunternehmen weiter, seien bekanntlich die Fahrradstädte im Münsterland. Es sei daher möglich, im Bus auch ein Fahrrad mitzunehmen, um so von zu Hause bis zur Arbeitsstätte in Münster mobil zu sein.

Der genaue Fahrplan und weitere Informationen sind im Internet unter vgbreitenbach.de erhältlich.