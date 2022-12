Neue Herausforderungen

„Die Bürger können sich auf uns verlassen.“ Mit diesen Worten bedankte sich Landrat Dr. Olaf Gericke bei den Polizisten, die am Heiligen Abend in der Ahlener Wache Dienst hatten.

Zusammen mit der Abteilungsleiterin Andrea Mersch-Schneider und dem Personalratsvorsitzendem Martin Entrup bedankte Landrat Dr. Olaf Gericke sich am Heiligen Abend bei den Polizeikräften im Kreis Warendorf. Die Polizeiwache in Ahlen besuchte er gegen Mittag und hatte auch Präsenttüten dabei.

„Die Bürger können sich auf uns verlassen“, dankte Landrat Dr. Olaf Gericke als oberster Dienstherr im Kreis Warendorf den Beamten: „Wir sind immer da, wenn Menschen in schwierigen Situationen sind.“ Dem schloss sich auch Abteilungsleiterin Andrea Mersch-Schneider an, die über das Jahr gesehen eine gute Arbeit der Polizei gesehen hat. Dabei habe sich die Situation in diesem Jahr gegenüber den beiden Vorjahren wesentlich geändert. Waren die Vorjahre durch die Pandemie mit Einschränkungen im öffentlichen Leben und mit vielen Veranstaltungsausfällen begleitet, waren in diesem Jahr wieder mehr Feiern möglich. Damit traten auch durch Alkohol bedingte Störungen wieder häufiger auf.

Entwicklung auf das Vor-Corona-Niveau

In einer vorläufigen Jahresbilanz sah Landrat Dr. Olaf Gericke aber auch im Straßenverkehr und bei der Kriminalität eine Entwicklung auf das Vor-Corona-Niveau. Im Straßenverkehr auch deshalb, weil die Mobilität wieder zugenommen hat. „Die Verkehrsunfalllage ist parallel zur zunehmenden Beschäftigung gestiegen“, analysierte Andrea Mersch-Schneider. Beo­bachtbar sei eine Zunahme von Unfällen mit Pedelecs mit Leichtverletzten, die Rate der Schwerverletzten blieb dagegen konstant.

Im Kriminalitätsbereich hat durch die Entwicklung des Ausgehverhaltens die Straßenkriminalität zugenommen, allerdings stieg auch die Internet- und Telefonkriminalität. „Es war ein unruhiges Jahr, wir müssen uns neuen Herausforderungen stellen“, stellte der Landrat heraus, dass die neue weltpolitische Lage auch den Kreis Warendorf betrifft. Dazu gehört der Schutz von kritischer Infrastruktur. Deshalb sei es wichtig, dass die staatlichen Institutionen gut zusammenarbeiten: „Das hat bei uns gut geklappt.“

Erfreut zeigte sich Dr. Olaf Gericke über die Entwicklung bei den Neueinstellungen bei der Polizei. Diese machen sich inzwischen positiv bemerkbar.