Neue Stadthalle ohne Restaurant?

Die FDP-Ratsfraktion hat sich mit einem bemerkenswerten Diskussionsbeitrag zum Bürgerforum in die Weihnachtsferien verabschiedet. Sie will mit Blick auf die Kostenentwicklung Einsparpotenziale ausloten, hält den Verzicht auf ein zweites Obergeschoss und ein Restaurant mit Außenterrasse für überlegenswert

„Wir sind nach wie vor absolut pro Stadthalle“, schickt Eric Fellmann vorweg. Die Ahlener FDP, so der Fraktionsvorsitzende im Redaktionsgespräch, halte eine zentrale, moderne Veranstaltungsstätte in der größten Stadt des Kreises, mit Alleinstellungsmerkmal und regionaler Sogwirkung, für unverzichtbar – und befürworte darum auch die Pläne für das neue Bürgerforum. „Aber“, fügt Fellmann hinzu, „nicht zu jedem Preis.“

In der Ratsinformationsveranstaltung am 15. Dezember hatten Verwaltung und Projektsteuerer wie berichtet dargelegt, dass der Bau des Bürgerforums sich gegenüber der Kostenrahmenschätzung vom Oktober 2021 um 12,7 Millionen auf insgesamt 45,4 Millionen Euro verteuern wird, Stand heute. Das sei „ein Riesenbatzen“, stellt Fraktionsvize Norbert Fleischer fest. Und auch wenn der Kämmerer unbeirrt versichere, es bleibe alles finanzierbar, so werde die Liquiditätsbelastung für die Stadt doch steigen. Schwer wiegt aus Fleischers Sicht der Umstand, dass die Stadt Ahlen beim Bürgerforum wohl nicht mit Unterstützung vom Land rechnen kann, obwohl mal von zehn Millionen Euro Städtebaufördermitteln die Rede gewesen sei.

Eric Fellmann sieht jedenfalls jetzt den Zeitpunkt gekommen, um noch mal „mit gesundem betriebswirtschaftlichen Auge“ auf die Kosten zu schauen – und „nicht einfach wie bei Wünsch-dir-was überall ein Kreuz zu machen“.

VHS- und Tagungsräume in die Stadtbücherei

Die Liberalen fordern daher eine offene Diskussion über mögliche Einsparpotenziale, von de­nen die Firma Assmann in ihrer Präsentation bereits einige aufgezeigt hatte. Wie den Verzicht auf ein zweites Obergeschoss, angesetzt mit circa 2,4 Millionen Euro. „Aber das sind nur die reinen Baukosten“, betont Fellmann, „mit Risikozuschlägen und Nebenkosten reden wir hier von drei Millionen.“ Ein Ausgabeposten, der sich vielleicht zumindest reduzieren ließe, würde man die Konferenzsäle und die für die Volkshochschule vorgesehenen Räume in das Gebäude der Stadtbücherei verlagern. Perspektivisch, glaubt Norbert Fleischer, werde die Bibliothek für den Eigenbedarf „eher weniger“ Platz benötigen, je mehr digitale Medien die gedruckten ersetzen.

„ »Wir wollen keinen externen Caterer.« “ Eric Fellmann, FDP-Fraktionsvorsitzender

Zur Disposition wollen die FDP-Vertreter auch das Stadthallenrestaurant stellen, das sie in der Auflistung von Assmann vermissen. „Hierzu fehlen uns Zahlen“, bemängelt Eric Fellmann, geht aber auch in diesem Fall von etwa drei Millionen aus. Wohlgemerkt: Die geplante Vollküche mit einer Kapazität von bis zu 1000 Essen am Tag trage seine Fraktion mit: „Wir wollen keinen externen Caterer.“ Aber eine „Sitzgastronomie“ – dickes Fragezeichen. Nach Aussage des Stadthallen-Geschäftsführers, so Fellmann, sei das Restaurant für den Veranstaltungsbetrieb auch gar nicht zwingend erforderlich. Bliebe der Mittagstisch mit Außer-Haus-Verkauf. Beliebt, aber „quersubventioniert“, wie übrigens auch beim Bürgerzentrum Schuhfabrik, und darum an sich „schwierig“ zu rechtfertigen, sagt der FDP-Fraktionschef. Es könne eigentlich nicht Sache der Stadt sein, in Konkurrenz zur örtlichen Gastronomie zu treten.

Überflüssig wäre, das Ganze zu Ende gedacht, dann auch eine Außenterrasse an der Werse. Warum nicht stattdessen an dieser Stelle ein Anbau für die Tagungsräume, wirft Norbert Fleischer eine weitere Variante ein. Er betont abschließend: „Wir wollen über all diese Punkte ergebnisoffen diskutieren, das ist uns wichtig.“ Und Eric Fellmann fügt mit Blick auf politische Mitbewerber noch hinzu: „Statt polemisch immer gegen alles zu sein, machen wir konstruktive Vorschläge.“