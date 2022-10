Neue Wagenbauhalle gesucht

Mit einer Mitgliederversammlung haben die „Schwarz-Gelben Funken“ (SGF) sich auf die bald beginnende Karnevalssession vorbereitet. Zum einen wurde die Terminplanung angesprochen, zum anderen Wolfgang Büttner zum neuen Ehrenmitglied gewählt.

SGF-Präsident Dominik Isermann gab den Mitgliedern eine Übersicht der Termine über die kommende Session bekannt, deutete aber auch an, dass es zu den tollen Tagen einige Veränderungen geben wird. Die „Schwarz-Gelben Funken“ werden am Abend des 11.11. ihren internen Sessionsauftakt im „Hof Münsterland“ feiern. An gleichem Ort wird die SGF wieder zusammen mit der KG „Nett un Oerndlik“ am 7. Januar 2023 ihren Westfälischen Galaabend feiern, eine Woche später am 15. Januar schließt sich die Herrensitzung an. Am Rosenmontag plant die Gesellschaft, sich mit ihren Mitgliedern vor dem Sammeln auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz wieder im „Hof Münsterland“ zu treffen.

„ »Brummi war immer für den Verein da, wenn man ihn brauchte.« “ Senatspräsident Ronald Zent

Die Versammlung beschloss zudem, Wolfgang Büttner die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen. „Brummi war immer für den Verein da, wenn man ihn brauchte“, begrüßte Senatspräsident Ronald Zent den Vorschlag zur Ehrenmitgliedschaft des inzwischen 77-Jährigen. Er trat 1986 der KG und war für drei Tollitäten der Prinzenfahrer. Aus gesundheitlichen Gründen konnte Wolfgang Büttner nicht an der Mitgliederversammlung teilnehmen, eine Abordnung des Vereins wird ihn aber besuchen und ihm die Ehrenmitgliedschaft mitteilen.

Die „Schwarz-Gelben Funken“ suchen dringend eine neue Wagenbauhalle, die von der Miete preislich im Rahmen liegt. Die aktuelle Halle ist nur eine vorübergehende Lösung. Dominik Isermann wies darauf hin, dass von den Wagenbauhallen für die Karnevalisten auch der weitere Bestand des Rosenmontagszuges abhängt, denn wenn die Wagen nicht gut untergestellt werden können, ist eine weitere Durchführung des Umzuges in den kommenden Jahren nur schwer vorstellbar. Jedes Angebot sei daher sehr willkommen.

Zum Ende der Versammlung hoffte Dominik Isermann, dass die Karnevalssession so durchgeführt werden kann wie geplant: „Unsere Aufgabe ist es, Frohsinn und Heiterkeit zu verbreiten.“