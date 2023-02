Neue Wohnbebauung am Amselweg

Der nächste Spielplatz am Knüppelsberg ist nicht weit und außerdem mit tollen neuen Klettergeräten ausgestattet. Darum soll der Spielplatz am Amselweg endgültig aufgegeben und überbaut werden.

Keine Klettergerüste, keine Schaukel, keine Rutsche mehr – nur noch im schmutzigen Sand könnten Kinder hier ein wenig buddeln. Der Spielplatz zwischen den Häusern am Amselweg und der Straße Am Stockpiper ist schon im vergangenen Jahr aufgegeben worden. Jetzt soll die Fläche überbaut werden. Dazu ist die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich, wie die Verwaltung in einer Vorlage für die nächste Sitzung des Stadtplanungs- und Bauausschusses am 6. Februar ausführt.

Im Rahmen des 2017 vom Rat beschlossenen Konzepts zur Entwicklung von Spielplatz- und Aktionsflächen, das seitdem sukzessive umgesetzt wird, sollen insgesamt 70 städtische Spielplätze saniert und aufgewertet werden. Etwa die Hälfte ist inzwischen bereits unter Beteiligung der Bürger neugestaltet worden. In diesem Jahr sollen wie jüngst im Jugendhilfeausschuss angekündigt fünf weitere Spielplätze in Angriff genommen werden: am Händelweg, am Küperskamp, an der Roonstraße, im Baugebiet „Lange Wand“ in Dolberg und an der Haarbachstraße in Vorhelm.

Platz für drei Einfamilienhäuser

Das Konzept beinhaltet auch die Aufgabe solcher Spielplätze, die zum Beispiel aufgrund ihrer Lage und fehlenden Bedarfs als verzichtbar angesehen werden. Wo möglich, sollen diese Flächen zum Zwecke einer Wohnbebauung vermarktet werden. Die Vergabe erfolgt vorzugsweise an Familien mit Kindern. So konnten laut Vorlage bisher schon zwölf frei stehende Ein- und Zweifamilienhäuser auf den von der Stadt veräußerten ehemaligen Spielplatzgrundstücken errichtet werden.

Auch der Spielplatz am Amselweg steht auf der Streichliste. Er liegt ziemlich versteckt inmitten der umgebenden Wohnbebauung, die Spielgeräte waren nach Darstellung der Verwaltung „abgängig“, und der viel größere und schönere, weil bereits modernisierte, Spielplatz an der Ecke Amselweg / Auf dem Knüppelsberg ist nur wenige hundert Meter entfernt. Als neue Nutzung der Fläche sei „eine kleinteilige und sich in die Umgebung einfügende ein- bis zweigeschossige Wohnbebauung“ vorgesehen, heißt es. Konkret könnten drei frei stehende Einfamilienhäuser entstehen. Die öffentliche Erschließung kann vom Amselweg sowie über einen privaten Erschließungsweg erfolgen.