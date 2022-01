Neuer Bildungsgang passt gut in die Zeit

Pflegerische, therapeutische, medizinische oder erzieherische Berufe gewinnen immer mehr an Bedeutung. Die Coronakrise verstärkt den ohnehin schon hohen Bedarf an Fachkräften in diesem Sektor. Das Berufskolleg St. Michael will dieser Entwicklung mit dem neuen Bildungsgang „Gesundheit und Soziales“ Rechnung tragen, der zum 1. August starten soll.

Ahlen sei prädestiniert dafür, meint Schulleiter Jens Beckmann. Einrichtungen von der Krankenpflegeschule über Fachdienste bis hin zu Kindergärten mit kirchlichem Träger böten sich für Vor-Ort-Kooperationen an, hier könnte ein neuer Schwerpunkt entstehen. „Wir haben da eine Lücke erkannt, die mit Leben gefüllt werden sollte“, sagt er. Vergleichbare Bildungsgänge seien bislang nicht auf kurzem Wege erreichbar und das relativ kleine Berufskolleg böte vielen jungen Leuten die Chance auf persönliche, fast schon familiäre Betreuung.

Erste Anmeldungen liegen vor

Wer den mittleren Schulabschluss besitzt und die Fachhochschulreife in diesem Bereich anstrebt, kann sich ab sofort melden. „Interesse besteht“, sagt Jens Beckmann. „Die ersten Anmeldungen liegen uns vor. Ich denke aber, es muss sich noch weiter herumsprechen, was wir künftig im Angebot haben.“

Den Ausschlag dazu, diese neue Richtung einzuschlagen, habe ein Zusammentreffen mit dem Chef der Arbeitsagentur, Joachim Fahnemann, im Oktober gegeben, so Beckmann. Dabei sei klar geworden, dass auch die berufsbildenden Schulen auf die demographische und gesellschaftliche Entwicklung reagieren müssen. Die Schülerzahlen sinken überall und jene passgenaue Vermittlung von Arbeitskräften, wie sie früher bewährte Praxis war, funktioniert heute nicht mehr. „Die Berufe sind vielschichtiger geworden, haben komplexere Strukturen, und viele Schüler haben keine klare Vorstellung mehr davon, was sie wo eigentlich erwartet.“ Das Berufskolleg möchte gerne Hilfestellung geben und Perspektiven eröffnen, die vielleicht nicht gleich sichtbar sind.

Berufseinstieg oder Studium möglich

Auch Kollegin Anna Kohlmann ist sehr angetan von der Umsetzung des neuen Bildungsgangs, will ihn im berufsbezogenen Lernbereich Gesundheits- und Erziehungswissenschaften begleiten. Doch auch im Sportunterricht, den sie ebenfalls erteilt, ließen sich fachspezifische Aspekte problemlos mit einbauen, ist sie überzeugt.

Am Ende des zweiten Jahres (Klasse 12) wird in Verbindung mit entsprechenden Abschlussprüfungen der schulische Teil der Fachhochschulreife vermittelt. Bei Nachweis eines einschlägigen halbjährigen Praktikums erfolgt die Zuerkennung der Fachhochschulreife. „Damit sind alle Voraussetzungen für den Einstieg in die pflegerischen, medizinischen oder erzieherischen Berufen geschaffen – oder eben das Fachhochschulstudium“, erklärt Anna Kohlmann.