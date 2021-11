Neuer Chorleiter feierlich aufgenommen

Seit geraumer Zeit probt der Dietmar-Hahn-Chor wieder regelmäßig mit seinem neuen Chorleiter Christoph Pente. Um sich für das Adventskonzert, das im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen musste, intensiv vorbereiten zu können, fuhr die Chorgemeinschaft wieder für ein Wochenende ins Schullandheim der Stadt Ahlen nach Winterberg.

Dort wurde intensiv an alten und neuen Chorstücken geprobt, die die Sängerinnen am vierten Advent in der Elisabethkirche dem Publikum präsentieren möchten.

Natürlich kam am Abend der gesellige Teil nicht zu kurz. Die Frauen freuten sich über Stockbrot an der Feuerschale und ein buntes Abendprogramm, bei dem auch der neue Chorleiter „feierlich“ in die Chorgemeinschaft aufgenommen wurde.