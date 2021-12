Neuer Katalog kommt direkt nach Hause

Der Caritasverband Ahlen/Drensteinfurt/Sendenhorst schlägt bei einem seiner beliebtesten Freizeitangebote ein neues Kapitel auf: Reisen für Senioren. Nach einem Jahr Pause stellt der Verband jetzt – rechtzeitig vor Weihnachten – den Katalog für 2022 vor, der ab sofort auf Bestellung ins Haus kommt. Erstes augenfälliges Merkmal: die Hochglanz-Aufmachung.

Gleichzeitig passt sich die Caritas mit dem neuen Programm den Erfordernissen der Zeit an. Alle Hotels und Häuser gehen auf die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse von Senioren ein – mit besonderer Rücksicht auf mögliche Vorschriften vor Corona-Hintergrund. Fachdienst-Betreuerin Jennifer Meier erklärt: „So halten wir auch mit dem neuen Katalog das Versprechen ein, dass unsere Stammgäste wie neue Interessenten bei uns gut und sicher aufgehoben sind, auch im Urlaub.“ Erste Erfahrungen aus dem zu Ende gehenden Jahr 2021 haben bestätigt, dass die Caritas mit dem Programm des neuen Kataloges auf einem guten Weg ist.

„Die Hotels und Häuser, die wir anbieten, kennen die Ansprüche unserer Gäste meist seit Jahren“, weiß Jennifer Meier. Ob es auf die Nordsee-Insel Norderney, Rügen an der Ostsee oder eines der näherliegenden Ziele wie Bad Driburg oder Bad Kissingen geht. Auch im aktuellen Angebot ist sichergestellt, dass bei jeder Reise ein oder zwei ehrenamtliche Mitarbeiter der Caritas mit „an Bord“ sind. Sie stellen sicher, dass ihre Gäste auch am Urlaubsort in jeder Hinsicht in guten Händen sind.

Ehrenamtliche Begleiter sind an Bord

Es kann vorkommen, dass sich im Speisesaal eines Hauses nur eine begrenzte Zahl an Gästen zeitgleich aufhalten darf: „Diese kleine Einschränkung dient allein der Sicherheit der Gäste“, betont Jennifer Meier. Gleichzeitig sorgen die ehrenamtlichen Begleiter der Caritas auch dafür, dass am Ort notwendige Maßnahmen wie etwa 2G-Tests reibungslos funktionieren oder leisten Hilfe bei der Organisation möglicherweise notwendiger Arztbesuche. Darüber hinaus versprechen die Begleiter, dass Spaß und Entspannung vor Ort auch im aktuellen Rahmen nicht zu kurz kommen. Jennifer Meier erklärt: „Auch und gerade in dieser Zeit ist der Wunsch verständlich, endlich einmal wieder vor die Tür zu kommen. Und wer mit uns reist, soll sicher und erholt wieder heimkommen.“

Ab sofort nimmt die Caritas Katalog-Anfragen von reisefreudigen Senioren telefonisch entgegen – unter

0 23 82 / 89 35 82. Dann lädt der neue Katalog schon über die Weihnachtstage zur Lektüre daheim ein. Auch wer sich für eine Reise entscheidet, kann dies telefonisch ab dem 10. Januar mitteilen, die erfolgte Buchung wird dann per Post nach Hause geschickt.