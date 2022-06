Neuer König: Timo Quante

Am Ende war es ein zähes Ringen an der Vogelstange. Umso erleichterter waren Schützen und Zaungäste von „Alt- und Neuahlen“, als mit Timo Quante am Sonntagabend ein neuer Regent feststand.

Nach drei Jahren hat der Schützenverein „Alt- und Neuahlen“ einen neuen Schützenkönig! Nachdem sich kein ernsthafter Aspirant auf die Königswürde gezeigt hatte, übernahm Timo Quante diese Rolle und holte um 19.07 Uhr den letzten Rest des einstmals stolzen Aar mit dem 296. Schuss von der Vogelstange.

„Natürlich war das geplant, ich habe ja 20-mal draufgehalten“, kommentierte Timo Quante, Sohn des Festwirts Bernd Quante, nach dem letzten Schuss humorvoll seinen Schuss ins Schwarze. Zu seiner Königin berief er Clara Bühlmeyer an seine Seite. Vor dem Königsschuss holten sich drei weitere Schützen die Insignien. Rainer Eckervogt mit dem 16. Schuss den Apfel, Dirk Speckamp mit dem 98. Schuss das Zepter und Berthold Schlüter mit dem 100. Schuss die Krone.

15 neue Mitglieder verzeichnete der Schützenverein Alt- und Neuahlen zu seinem Schützenfest Foto: Ralf Steinhorst

Das Königsschießen hatte fast pünktlich um 16.10 Uhr mit den Eröffnungsschüssen des scheidenden Königs Christian Alker und des Vorsitzenden Jörg Weißenborn bei gutem Sommerwetter und optimalen Schützenfesttemperaturen begonnen. Es herrschte nach zweimaligen Pendemieausfall eine sehr gute Stimmung auf dem sehr gut gefüllten Festplatz am Haus Quante.

„Alt- und Neuahlen“ hatte am Freitagabend und Sonntagmorgen einen gelungen Start in zu seinem Saisonhöhepunkt. Zum einen passte am Freitag zum Antreten und Herrenabend das warme und trockene Sommerwetter, zum anderen war am Sonntag der Gottesdienst in der Festhalle bei Haus Quante sehr gut besucht. An diesen schlossen sich die Ehrungen der Jubelkönigspaare und langjähriger Mitglieder auch der beiden vergangenen Jahre an, wo pandemiebedingt keine Ehrungen stattfanden.

Ob Oberst Andreas Tripp nach zwei Jahren Pause noch weiß, wie Antreten geht? „Na ja, ein bisschen nervös bin ich schon“, gab er mit einem lockeren Lächeln zurück. Und auch Feldwebel Detlef Schükamp musste sich vor versammelter Truppe mit einer Stärke von 150 Mann erst mal wieder zurechtfinden: „Drei Jahre habe ich nicht geschrien.“ Verbunden mit der Mahnung an das Schützenvolk, in der Zeit etwas geübt zu haben, damit das mit dem Antreten auch klappt. Die Praxis folgte auf dem Fuß, die Übungslust war wohl groß; das „In-Reih-und-Glied-Stehen“ saß. Was auch Hauptmann Peter Füchtenhans begeisterte und seinen Feldwebel neckisch mit „Feldmann“ lobte. Der gesamten Truppe gefiel die Lockerheit. Sie lachte lauthals mit und freute sich weiter auf das Schützenfest.

Die Jubelkönige und langjährigen Mitglieder dieses Jahres. Foto: Ralf Steinhorst

Schützenkönig Christian Alker nahm es nicht tragisch, nach drei Jahren einen Nachfolger zu bekommen: „Ich hätte mir nicht erträumt, dass es eine so lange Zeit wird“, sagte er. Er jedenfalls freue sich richtig auf das Schützenfest. Freuen durfte sich auch der Spielmannszug Enniger-Vorhelm, der zum 50. Mal beim Schützenfest der „Bauern“ mit von der Partie ist. Dafür gab’s eine Pulle Schluck und ein Flachgeschenk für die Nachwuchsarbeit. Die funktioniert auch bei den Schützen gut, insgesamt stellten sich 15 neue Schützen mit teils flotten Sprüchen vor. „Ich will endlich mal normale Leute kennenlernen“, war nur einer von ihnen.

Die Vogelabnahme mit Taufe war dann auch schnell erledigt, mit der Verabschiedung von Franz Tripp als Kommandeur der Ehrenkompanie mit 15-jähriger Amtszeit fiel dann noch ein nicht alljährlicher Punkt in das erste Antreten. „Ich hoffe du bleibst uns treu“, sprach ihm Hermann Tripp mit einem Präsent seinen Dank aus. Nachfolger von Franz Tripp wurde Heinz Budde, der damit nach einigen Jahren wieder eine Funktion im Offizierskorps übernimmt.

Jubilarehrung am Sonntagmorgen

Am Sonntagmorgen nach dem Gottesdienst wurden vom Vorsitzenden Jörg Weißenborn Jubelkönigspaare und langjährige Mitglieder geehrt. Silber- Jubelkönigspaare waren Alfons Schlieper und Ruth Mewing (1995), Klaus Theeßen und Michaela Rüschenschmidt (1996) sowie Königin Marianne Ernst, die an der Seite des inzwischen verstorbenen Willi Tripp regierte (1997). Vor 40 Jahren waren Josef Närmann und Martha Tripp (1981) auf dem Thron. Ihr Goldenes Thronjubiläum feierten Helmut Beckamp und Elisabeth Post (1970), Theo Limbrock und Martha Niesmann (1971) sowie Bernhard Post und Waltraud Brüning (1972).

Ihre 70-jährige Mitgliedschaft begehen in diesem Jahr Wilhelm Northoff und Paul Zumloh. 60 Jahre im Verein sind Bernhard Dohle sen. (alle für 2020), Karl Klockenbusch, Helmut Post, Bernhard Zumloh (2021), Helmut Beckamp und Hubert Huesmann (2022). Für ihre 50-jährige Mitgliedschaft wurden Heinz Brune, Egon Geisthövel, Hermann Jungfermann, Eduard Naber, Herbert Rogge, Hubert Steltig (2020), Ludger Brulan, Hubert Deter, Alfons Kalverkamp, Norbert Schemmelmann (für 2021) sowie Manfred Ernst und Heinz Josef Zumloh (für 2022) geehrt.