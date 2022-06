Neuer Stadtseelsorger bei den Maltesern

Seit 1966 besteht in Ahlen die katholische internationale Hilfsorganisation der Malteser, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, sich um Menschen egal welcher Religion oder Nationalität zu kümmern, die in Not geraten sind und der Hilfe bedürfen. Schwerpunkte der Ahlener Gruppe sind Ausbildungskurse in erster Hilfe sowie Fahrdienste für Menschen mit Behinderung und eingeschränkter Mobilität. Außerdem trifft man Mitarbeiter der Malteser im Sanitätsdienst oder bei Hausdiensten. Die veränderte politische Situation in der Welt oder der Klimawandel werden neue Herausforderungen an die bestehenden sozialen Einrichtungen stellen.

Wie Ludger Beier als neuer Stadtbeauftragter in der Vorabendmesse in der St.-Elisabeth-Kirche betonte, sei es wichtig, mit Dr. Ludger Kaulig einen neuen Stadtseelsorger für die Ahlener Malteser gefunden zu haben, der durch die Begleitung vieler sozialer Projekte auch die Bezeugung christlichen Glaubens in den Vordergrund zu stellen vermag. Pfarrer Dr. Kaulig wird auf örtlicher Ebene die Begleitung von religiösen Angeboten sicherstellen.

Äußere Zeichen der neuen Verbindung

Neben der Berufungsurkunde des Diözesanverbandes der Malteser in Münster überreichte Ludger Beier als äußeres Zeichen der neuen Verbindung und Zusammenarbeit eine Stola mit dem Malteser Kreuz sowie ein Präsent.

Im Anschluss an den Gottesdienst feierten die Helferinnen und Helfer weiter im Malteserheim an der Schinkelstraße. Ludger Beier, der zuvor schon als Geschäftsführer Mitglied der Ortsleitung bei den Ahlener Maltesern war, erhielt die Berufungsurkunde zum neuen Stadtbeauftragten. Zum stellvertretenden Stadtbeauftragte wurde Ludger Gerhardt berufen, der zusammen mit Ludger Beier die Ahlener Malteser in Zukunft führen wird.

Besonderer Dank galt dem langjährigen Stadtbeauftragten Thomas Rüschenbeck, der Ende des vergangenen Jahres nach 20-jähriger Tätigkeit von seinem Amt zurückgetreten war. Mit leckeren Spezialitäten vom Grill und erfrischenden Getränken klang der Tag aus.