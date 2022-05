Neuer Standort für alte Halle

Eine Unterstellmöglichkeit für Abfallbehälter wird am neuen Baubetriebshof dringend benötigt. Der Weg dorthin ist jedoch kein leichter. Letztlich steht nun die Translozierung einer bestehenden Halle auf der Agenda.

Mit der Nachforderung von 400 000 Euro für den Bau einer Halle auf dem Gelände des neuen Baubetriebshofs hatte sich die Verwaltung bei der Politik ordentlich in die Nesseln gesetzt. Weil der Bedarf einer Unterstellmöglichkeit für die Abfallbehältnisse letztlich jedoch unbestritten ist, einigte sich die Haushaltsmehrheit schließlich darauf, die benötigte Simme von 600 000 Euro zunächst mit einem Sperrvermerk zu versehen. Im Bemühen um eine kreative Lösung kam die Verwaltung auf die Idee, die nicht mehr benötigte Stahlhalle am alten Standort, die als Fahrzeughalle genutzt wurde, abzubauen und am Ostberg wieder aufzubauen.

Für die Tonnenlagerung soll es eine separate Halle geben. Foto: Ulrich Gösmann

Diese Lösung stellte Robert Reminghorst am Donnerstag den Mitgliedern des Betriebsausschusses vor. Der stellvertretende Leiter der Ahlener Umweltbetriebe (AUB) begründete die Notwendigkeit einer solchen Halle mit dem Hinweis, dass die Behälter bislang ungeschützt intensiver Sonneneinstrahlung, Wind und Regen ausgesetzt seien und das Kunststoffmetarial Schaden nehme. Es sei auch schon vorgekommen, dass die Tonnen „teilweise weggeflogen“ seien. „Der Zustand auf dem Gelände ist aus Sicht der Betriebsleitung nicht befriedigend“, stellte Reminghorst fest. Für die Translozierung der Halle einschließlich neuer Trapezverkleidung, Fundamentierung und Schiebetoren hat die Verwaltung 160 000 Euro veranschlagt und für Pflasterarbeiten sowie die Elektrik, Zaunanlage und Baugenehmigung jeweils 60 000 Euro. Unterm Strich käme die Verlagerung der Halle die Umweltbetriebe 120 000 Euro billiger als ein Hallenneubau. Weiterer Vorteil: Die Halle müsste bei einer Überbauung des alten Baubetriebshofsgeländes nicht mehr abgerissen werden. Den Ressourcen schonenden Aspekt hätte man auch noch anführen können.

Für die CDU meinte Ralf Marciniak, womöglich ließen sich die Kosten für die Umsetzung noch weiter reduzieren. Die meisten Fraktionen signalisierten Zustimmung; der Vorschlag wurde mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung angenommen.