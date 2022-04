Neuer Versand macht schon jetzt Tempo

Scharf pfeift der eisige Wind durch den noch offenen Hallenkomplex, dem Hightech-Superlative vorauseilen. Das, was da an der Porschestraße so plötzlich als neues Schwergewicht steht, soll eine der modernsten Logistikkomplexe Europas werden. „Das wird ein Highlight in Ahlen. Das gibt‘s hier kein zweites Mal“, erwärmt sich Facilitymanager Björn Zeuge beim Montagsrundgang – und sieht schon Schaulustige über den verlängerten Skywalk wandern, der ab Mitte 2023 bis in den Versand von LR Health & Beauty führt. Mit seinem nächsten Großprojekt baut der Duftriese sein Standortbekenntnis „Made in Ahlen“ mit Tempo aus.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

+ gratis Prämie