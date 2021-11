Neues Domizil für Kita „Milchzahn“

Auf dieser Fläche am Stegerwaldplatz soll der Neubau für die Kita „Milchzahn“ entstehen, die an ihrem heutigen Standort an der Königsberger Straße schon lange aus allen Nähten platzt.

Die städtische Kita „Milchzahn“ an der Königsberger Straße im Ahlener Süden platzt seit Jahren aus allen Nähten und benötigt dringend neue Räume. Am jetzigen Standort sind jedoch keine Erweiterungsmöglichkeiten gegeben, und das Gebäude gilt auch als unsanierbar. Eine Verlegung der Einrichtung zum Stegerwaldplatz wurde im Grundsatz schon 2019 mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 93.1 beschlossen. Jetzt werden die Pläne endlich konkret. Die Stadt hat einen Investor gefunden, der den Neubau errichten will: die zur Rebbert Gruppe gehörende RE Kita Immobilien UG aus Rüthen.

Stadtplanerin Dorothea Sachs informierte den Jugendhilfeausschuss über das Ergebnis des im Sommer dieses Jahres durchgeführten öffentlichen Vergabeverfahrens. Nur ein Interessent, besagte Immobiliengesellschaft, habe fristgerecht eine Bewerbung eingereicht, die aber alle Anforderungen erfülle. Dazu gehört auch die Unterbringung eines Mehrzweckraums innerhalb der Kita, der den Bewohnern des Quartiers für verschiedenste Nutzungen zur Verfügung stehen soll.

Entwurf hat „gute architektonische Qualität“

Die Firma Rebbert, die auf Referenzobjekte in Neubeckum und Lemgo verweisen kann, habe ein „insgesamt überzeugendes Angebot“ vorgelegt, so Sachs. Der Entwurf zeichne sich durch „eine gute architektonische Qualität“ aus, heißt es in der Beschlussvorlage, der Kita-Neubau werde sich auch städtebaulich gut in das Wohngebiet einfügen. Das Raumprogramm wie auch die Gestaltung des Außengeländes seien „als gelungen zu bewerten“.

Die RE Kita Immobilien UG wird, wenn der Stadtplanungs- und Bauausschuss ihr am Donnerstag den Zuschlag erteilt, das rund 2700 Qua­dratmeter große, im Süden des Bebauungsplangebiets gelegene Grundstück von der Stadt in Erbpacht mit einem jährlichen Erbbauzins von drei Prozent über eine Laufzeit von 25 Jahren übernehmen, die Kita auf eigene Kosten errichten und an die Stadt als Träger verpachten.

Im neuen Domizil wird die Kita „Milchzahn“ sechs statt heute vier Gruppen und somit 30 zusätzliche Plätze einrichten können. Die Eröffnung ist zum 1. August 2023 vorgesehen.

Im Jugendhilfeausschuss stieß das Vorhaben auf breite Zustimmung. Barbara Buschkamp (CDU) sprach von ei­ner vorausschauenden Planung und fügte hinzu: „Da dürfen wir uns auch mal selber loben.“ Fachbereichsleiterin Ulla Woltering gab das Lob an den für die Kitas zuständigen Kollegen Andre Deppe weiter und stellte ihrerseits zufrieden fest: „Wir kriegen es immer hin, den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zu erfüllen.“