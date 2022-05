Neues Wachstum auf altem Acker

Die S&W Kunststofftechnik Jopa wächst – auf einem ehemaligen Acker, auf dem jetzt zwei neue Hallen im Gewerbegebiet Am Vatheuershof stehen. Die Ahlener sind bundesweit Marktführer in der Produktion von Eimern.

Was sind schon drei Tage Frost? Der S&W Kunststofftechnik Jopa kosteten sie ein halbes Jahr Verspätung bis zur Fertigstellung ihrer beiden neuen Lagerhallen. Schmerzhafter: Für Rohstoffe, die in ihnen eingelagert werden sollen, ist jetzt der doppelte Preis fällig. Dennoch: Geschäftsführer Ralf Spohn sieht den bundesweiten Marktführer rund um den Eimer weiter auf Wachstum. In diesem Jahr könnten es noch einmal zehn Prozent mehr Umsatz im Gewerbegebiet Am Vatheuershof werden. Platz für weiteres Wachstum ist jetzt auf einer ehemaligen Ackerfläche mehr als genug geschaffen.