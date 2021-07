Neues Zuhause für Hummelkinder

Dolberg

Nur noch wenige Tage, dann kann die Kita „Hummelwiese“, die der DRK-Kreisverband Warendorf-Beckum seit einem Jahr in Dolberg betreibt, aus dem Provisorium an der Lambertistraße in das neue Domizil im Baugebiet „Hases Wiese“ umziehen. Für 55 Kinder stehen Plätze in drei Gruppen zur Verfügung.

Von Peter Harke