„Nicht hilfreich für die Gemengelage“

Die SPD lehnt die Pläne der Verwaltung zur Aufgabe des Spielplatzes am Amselweg und dessen Umwandlung in Wohnbauland ab. Im Bauausschuss war sie damit jedoch in der Minderheit.

Schon am 29. November 2022 hatte das Thema auf der Tagesordnung des Stadtplanungs- und Bauausschusses gestanden, war dann aber zunächst abgesetzt worden. Die SPD meldete seinerzeit Beratungsbedarf an, um jetzt bei der Wiedervorlage der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 135 „Amselweg“ ihre Zustimmung zu verweigern. Fraktionsvorsitzender Sebastian Richter wandte sich in der jüngsten Sitzung des Fachausschusses sowohl gegen die Aufgabe des Spielplatzes zwischen dem Amselweg und dem Stockpiper wie gegen die vorgeschlagene Bebauung der Fläche mit Einfamilienhäusern (unsere Zeitung berichtete).

Die Verwaltung beruft sich auf das 2016 vom Rat beschlossene Spielraumkonzept, das beinhaltet, Spielplätze, die nicht mehr benötigt werden, seitens der Stadt als Wohnbauland zu vermarkten. Wie seitdem an verschiedenen Stellen geschehen, so zum Beispiel an der Lambertistraße in Dolberg. Richter argumentierte, die dem Konzept zugrundeliegenden Daten seien bezogen auf das Wohnquartier im Ahlener Osten nicht mehr aktuell, die „Rogalla-Bauten“ am Stockpiper hätten damals noch nicht gestanden. Auf Grund der Sozialstruktur in dem Gebiet beurteile die SPD den Bedarf anders, halte den Spielplatz am Amselweg nicht für verzichtbar. Für Familien mit Kleinkindern stelle der nächstgelegene Spielplatz am Knüppelsberg keine Alternative dar. Auch eine weitere bauliche Verdichtung in diesem Bereich halte seine Fraktion angesichts der ohnehin angespannten Verkehrssituation nicht für sinnvoll.

Angebot für Kleinkinder im Gespräch

Stadtplaner Markus Gantefort stimmte insoweit zu, dass sich die neuen Häuser natürlich harmonisch in die vorhandene Wohnbebauung einfügen sollten. Geparkt werden könne auf den Grundstücken. Bezüglich der Schaffung von Spielmöglichkeiten für Kinder im Krabbelalter – einen Sandkasten und ein kleines Klettergerüst, mehr müsste es ja gar nicht sein – habe das Stadtteilbüro mit den Eigentümern der Mehrfamilienhäuser Gespräche geführt, die aber leider nicht zum Erfolg geführt hätten. Aber vielleicht lasse sich mit Mitteln aus dem Fördertopf für Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung doch noch ein bedarfsgerechtes Angebot realisieren. Die Verwaltung sehe jedoch keine Notwendigkeit, nur 150 Meter von dem vor nicht allzu langer Zeit modernisierten Spielplatz am Knüppelsberg einen zweiten in dieser Größe vorzuhalten. „Wir sollten auch nicht auf das Wohnbauland verzichten“, warb Gantefort um eine Beschlussfassung im Sinne der Vorlage.

Auch Barbara Buschkamp (CDU) erkannte „keinen Grund, dagegen zu stimmen“. Es gehe zunächst auch nur um den Aufstellungsbeschluss für den B-Plan. Heinrich Artmann (FWG) pochte ebenfalls auf die Umsetzung des Spielraumkonzepts: „Wir sollten nicht immer hü und hott machen.“ Sebastian Richter blieb bei seiner Einschätzung. Das Vorhaben sei „nicht hilfreich für die Gemengelage“ am Amselweg. Er könne „jedem nur den Tipp geben, sich das vor Ort anzuschauen“.

Richters Fraktionskollegen sprangen ihrem Vorsitzenden bei. Uwe Maschelski sprach von der „prekärsten Wohnsituation in Ahlen“. Bernd Meiwes forderte, das Spielraumkonzept überdenken, es habe sich nicht bewährt. Dem widersprach Markus Gantefort entschieden: „Ich glaube, dass sich das Konzept sehr wohl bewährt hat. Viele Spielplätze in Ahlen sehen heute ganz anders aus als noch vor ein paar Jahren.“ Dem Standpunkt der SPD schloss sich nur Andreas Schweer (FDP) an. Die Vertreter von CDU, BMA, FWG und Grünen stimmten der Vorlage zu – das war die Mehrheit. Das letzte Wort hat aber erst am 13. Februar der Rat.