Nicht nur die Papiertonnen bleiben stehen

Ahlen

Der eintägige Verdi-Warnstreik trifft am Dienstag in Ahlen für viele überraschend auch den Bezirk der Papierabfuhr. Angemeldeter Sperrmüll bleibt liegen, Bio- und Restmüll in den Bauerschaften ebenso. Vor dem Wertstoffhof stehen Anlieferer vor verschlossenen Toren, alle vier städtischen Kitas sind ersatzlos raus aus dem Tagesgeschäft. Das wirkt!

Von Ulrich Gösmann