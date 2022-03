Nicht nur die Zeugnisse zählen

Rund 800 Jugendliche kamen, teils mit ihren Eltern, zur Ausbildungsmesse „TAhlent“ ins Autohaus Senger. Eine gute Entscheidung angesichts der großen Bandbreite an ausstellenden Unternehmen.

Am Stand des Kreises informierten Barbara Demmer (l.) und Kerstin Dühlmann (r.) Lea-Sophie Masalci und Tim Küppers.

Lea-Sophie Masalci macht in zwei Jahren Abitur, Tim Küppers wird schon am 11. Juni diesen Jahres seine Schullaufbahn beendet haben, hängt aber noch ein freiwilliges Soziales Jahr dran. Sie waren nur zwei von rund 800 Besucherinnen und Besuchern der Ausbildungsmesse „TAhlenT“ am Samstagvormittag im Autohaus Senger und zeigten sich überrascht von der Vielfalt der Unternehmen, die sich vor Ort präsentierten.