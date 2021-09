Nick Drewer übernimmt Vorsitz der Jungen Union

Wechsel an der Spitze der Jungen Union in Ahlen: Nick Drewer beerbt Christoph Aulbur.

Die Junge Union (JU) Ahlen hat mit Nick Drewer einstimmig einen neuen Vorsitzenden gewählt. Er folgt damit Christoph Aulbur, der vor einigen Wochen zum neuen JU-Kreisvorsitzenden gewählt worden war. Henning Rehbaum, CDU-Bundestagskandidat für den Kreis Warendorf, schwörte am Freitagnachmittag den CDU-Nachwuchs auf das Finale des Wahlkampfes ein.

„Henning kommt an den Ort seiner Nominierung für den Bundestag zurück“, begrüßte der scheidende Vorsitzende Christoph Aulbur im ASG-Clubheim Rehbaum. Der war vor einigen Monaten im Sportpark Nord gekürt worden.

In seinem Rechenschaftsbericht bezeichnete Christoph Aulbur seine dreieinhalb Jahre als Vorsitzender als erfreulich. So wurde in den vergangenen zwei Jahren ein neues Stammtischformat installiert: „Der ist immer gut besucht“. Die Mitgliederzahl lag zu Beginn seiner Amtszeit bei 70, jetzt stabil bei über 100. Erfreulich auch: „Wir haben nur wenige Karteileichen.“ Die Kneipentour zur Unterstützung der Kandidaten zu den letzten Wahlen seien ebenfalls gut gelaufen. Christoph Aulbur bekräftigte den Anspruch, eine der bestimmenden Kräfte in der Kommunalpolitik zu sein. Deshalb habe die JU in vielen kommunalpolitischen Fragen mitgemischt.

Henning Rehbaum (links) und Christoph Aulbur (rechts) gratulierten dem neuen JU-Vorstand mit Konrad Schepers, Philip Terbrack, Gina Susann Kriwat, Fabian Recker, Christopher Boes, Nick Drewer, Jan Depenwisch, Julius Koßmann und Max Bäumer (v. l.) zur Wahl. Foto:

Der JU-Vorstand geht mit vielen neuen Gesichtern, aber auch durch Ämterrotation in die neue Periode. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Nick Drewer wurde zum Vorsitzenden gewählt, Christopher Boes und Julius Koßmann stehen ihm als Stellvertreter zur Seite. Neue Geschäftsführerin wurde Olivia Lehmann, ihre Stellvertreterin ist Gina Susann Kriwat. Konrad Schepers bekam von der Versammlung das Votum als Schriftführer. Als Beisitzer fungieren Carla Aulbur, Max Bäumer, Jan Depenwisch, Anne Dinkelmann, Dominik Fischer, Fabian Recker, Julius Schmidt und Philip Terbrack.

Der neue Vorsitzende Nick Drewer bedankte sich bei seinem Vorgänger für das Engagement: „Du bleibst uns ja als Kreisvorsitzender kooptiert erhalten“. Henning Rehbaum betonte in seiner Ansprache den Ausbau erneuerbarer Energien: „Da müssen wir Tempo machen“. Außerdem wolle er, dass die AFD aus allen Parlamenten verschwinde. In den Umfragen sah er die CDU auf einem guten Weg, strich aber heraus, dass Wahlkampf sowohl Wahl als auch Kampf sei.